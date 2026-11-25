Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru! Galatasaray'dan kritik zafer, Arda Güler'den 2 asist

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Real Madrid ise milli futbolcu Arda Güler'in 2 asist yaptığı karşılaşmada PSV'yi 5-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. İşte Devler Ligi'nde gecenin tüm maç sonuçları...