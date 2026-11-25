Şampiyonlar Ligi'nde gol yağmuru! Galatasaray'dan kritik zafer, Arda Güler'den 2 asist
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası, oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti. Real Madrid ise milli futbolcu Arda Güler'in 2 asist yaptığı karşılaşmada PSV'yi 5-1 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. İşte Devler Ligi'nde gecenin tüm maç sonuçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 9 maç oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında 5. hafta heyecanı başladı.
Galatasaray, sahasında Aston Villa'yı Deniz Gül'ün attığı golle 1-0 yendi. "Devler Ligi"nde üst üste üçüncü galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 9'a çıkardı.
PSV'yi ağırlayan Real Madrid ise 5-1'lik skorla kazandı ve 5'te 5 yaptı. Ivan Perisic'in penaltıdan attığı golle geriye düşen Madrid ekibi, Federico Valverde, Jude Bellingham, Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Junior'un golleriyle galip geldi. Ev sahibi takım adına mücadelede 70 dakika görev yapan milli futbolcu Arda Güler, iki golün pasını verdi.
İŞTE TOPLU SONUÇLAR
Alınan sonuçlar şöyle:
Bodo/Glimt (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-0
Galatasaray - Aston Villa (İngiltere): 1-0
Real Madrid (İspanya) - PSV (Hollanda): 5-1
Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya): 2-2
Arsenal (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 1-1
Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 0-1
Leipzig (Almanya) - Lens (Fransa): 3-1
Slovan Bratislava (Slovakya) - Real Betis (İspanya): 0-2
Como (İtalya) - AEK (Yunanistan): 1-0