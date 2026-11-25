2027 yılında FIBA ile ortaklaşa başlatılacak yeni profesyonel basketbol ekosistemini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında potansiyel kulüplere ve yatırımcı gruplarına sürdürülebilir sermayeye erişimin yanı sıra NBA'in tesis geliştirme konusundaki teknik uzmanlığından yararlanma imkanı sunulacak.

NBA tarafından yapılan açıklamaya göre önde gelen küresel yatırımcıların desteğiyle oluşturulan girişim, Avrupa'daki kulüplerin modern salonlar geliştirmesine, taraftar deneyimini üst seviyeye taşımasına ve sürdürülebilir ticari yapılar kurmasına imkan sağlayacak.

NBA, yeni ligi desteklemek amacıyla kıta genelinde basketbol salonları ile spor ve eğlence bölgelerinin inşası ve yenilenmesi için en az 10 milyar euroluk finansman hedefleyen girişim planını açıkladı.

NBA Başkanı Adam Silver (A Haber Foto Arşiv)

ADAM SILVER: "AVRUPA BASKETBOLUNU TANIMLAYAN ÖZGÜN GELENEKLER ÜZERİNE İNŞA EDİLECEK"

NBA Başkanı Adam Silver, projeye ilişkin değerlendirmesinde modern salonların ve çevre düzenlemelerinin kulüpleri ve bulundukları şehirleri dönüştürme gücüne dikkat çekerek, "FIBA ile birlikte Avrupa'da yeni bir lig başlatmaya hazırlanırken, yeni tesisler geliştirilmesi noktasında kulüplere destek olmak için büyük bir fırsat görüyoruz. Avrupa basketbolunu tanımlayan özgün gelenekler üzerine inşa edilecek bu tesisler, taraftar deneyimini bir üst seviyeye taşırken çok daha fazla canlı etkinliğe de ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

BASKETBOL SALONLARININ ÇEVRESİNE YAŞAM MERKEZLERİ KURULACAK

Yatırımcı grubu tarafından yapılan ortak açıklamada, projeyle hem Avrupalı basketbolseverlerin tutkusuna saygı gösterileceği hem de ilgili şehirlerde kalıcı ekonomik büyümenin destekleneceği vurgulandı.

Planlama doğrultusunda yatırımcılar, katılımcı kulüpler ve yerel geliştiricilerle iş birliği yaparak salonların çevresinde konut, ofis, restoran, perakende satış ve kamusal alanları barındıran karma kullanımlı yaşam merkezleri kuracak.

Yıl boyunca aktif olacak bu merkezlerin, bulundukları şehirlerin sportif ve kültürel kimliğini yansıtması amaçlanıyor.

24 MİLYAR EUROYU AŞAN EKONOMİK KATKI BEKLENTİSİ

The Sports Consultancy tarafından hazırlanan araştırma raporuna göre NBA ve FIBA'nın yeni lig girişiminin Avrupa genelinde gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) 24 milyar eurodan fazla katma değer sağlaması ve yıllık yaklaşık 15 bin tam zamanlı eşdeğer istihdam oluşturması bekleniyor.

İLK 10 YILDA 70 MİLYON SEYİRCİ HEDEFİ

Yeni inşa edilecek ve yenilenecek modern salonların da etkisiyle ligin ilk 10 yıl içinde toplamda yaklaşık 70 milyon seyirciye ulaşacağı öngörülüyor.

NBA'in girişime nihai şeklini vermek üzere ilgili yatırımcılar ve salon geliştiricileriyle görüşmelerini sürdüreceği bildirildi.