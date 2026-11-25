Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) A Milli Kadın ve A Milli Erkek Voleybol Takımlarımızın mücadele edeceği etaplar, gruplar ve tarihler netleşti. Son şampiyon Filenin Sultanları son etabını Türkiye'de oynarken, Filenin Efeleri sırasıyla Slovenya, Bulgaristan ve Japonya'da parkeye çıkacak.

Voleybol Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği etaplar, gruplar ve organizasyonların tarihi belli oldu.

Filenin Sultanları, 19 takımın mücadele vereceği Voleybol Milletler Ligi'nde 3 hafta boyunca 3 farklı etapta sahaya çıkacak. Milli voleybolcular, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran 2027 tarihleri arasında Çin'de 2'nci haftasında 16-20 Haziran 2027 tarihleri arasında Hollanda'da, 3'üncü haftasında ise 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında Türkiye'de mücadele edecek.

Üç hafta sonunda oluşacak puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, 21-25 Temmuz 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

Hafta Ev Sahibi Ülke Katılımcı Ülkeler 1. Hafta Çin Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya 2. Hafta Hollanda Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya 3. Hafta Türkiye Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya

Filenin Sultanları, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

Hafta Ev Sahibi Ülke Maçlar 1. Hafta Çin Türkiye-Tayland Türkiye-ABD Türkiye-Çin Türkiye-Japonya 2. Hafta Hollanda Türkiye-Almanya Türkiye-Ukrayna İtalya-Türkiye Türkiye-Hollanda 3. Hafta Türkiye Türkiye-Belçika Türkiye-Fransa Türkiye-Polonya Türkiye-Rusya

Maç tarihleri ve saatleri ise daha sonra FIVB tarafından duyurulacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI'NIN 2027 VNL'DEKİ ETAPLARI VE GRUPLARI BELLİ OLDU

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2027 yılındaki ilk sınavını vereceği Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Voleybol Milletler Ligi'ndeki etapları ve grupları belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında Slovenya'da, ikinci haftasında 23-27 Haziran 2027 tarihleri arasında Bulgaristan'da, üçüncü haftasında da 14-18 Temmuz 2027 tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.

19 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 28 Temmuz-1 Ağustos 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:

Hafta Ev Sahibi Ülke Katılımcı Ülkeler 1'inci Hafta Slovenya Türkiye, Slovenya, Polonya, Ukrayna, İtalya, Finlandiya 2'nci Hafta Bulgaristan Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Belçika 3'üncü Hafta Japonya Türkiye, Japonya, İtalya, Rusya, Fransa, Küba, İran

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, üç hafta sürecek organizasyonda her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Millilerimizin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde: