Milli sporcu Beytullah Macit'ten 1 saniyelik galibiyet! İsrailli rakibinin elini sıkmadı, masada ezdi geçti

Milli bilek güreşçimiz Beytullah Macit, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sergilediği performansla gündem oldu. 18 yaş altı erkekler 60 kilo sağ kol kategorisinde mücadele eden Macit, ikinci turda karşılaştığı İsrailli sporcu Daniil Serbinenko'nun uzattığı eli sıkmayı reddetti. Tokalaşmadan doğrudan masaya geçen milli sporcumuz, rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup ederek şampiyonanın en kısa karşılaşmasına imza attı.