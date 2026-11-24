Milli sporcu Beytullah Macit'ten 1 saniyelik galibiyet! İsrailli rakibinin elini sıkmadı, masada ezdi geçti
Milli bilek güreşçimiz Beytullah Macit, Hindistan'da düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sergilediği performansla gündem oldu. 18 yaş altı erkekler 60 kilo sağ kol kategorisinde mücadele eden Macit, ikinci turda karşılaştığı İsrailli sporcu Daniil Serbinenko'nun uzattığı eli sıkmayı reddetti. Tokalaşmadan doğrudan masaya geçen milli sporcumuz, rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup ederek şampiyonanın en kısa karşılaşmasına imza attı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcumuz Beytullah Macit'in karşılaşması büyük dikkat çekti.
18 yaş altı erkekler 60 kilo sağ kol B Grubu'nda mücadele eden Macit, ikinci turda İsrailli sporcu Daniil Serbinenko ile eşleşti. Turnuva boyunca diğer rakipleriyle selamlaşan milli sporcu, İsrailli rakibinin uzattığı eli sıkmadı.
Kameralara yansıyan görüntülerde Macit'in tokalaşmayı reddederek doğrudan müsabaka masasına geçtiği görüldü.
SİYONİSTİ 1 SANİYEDE DEVİRDİ
Tokalaşma tartışmasının ardından gözler müsabakaya çevrildi. Masaya geçen Beytullah Macit, İsrailli rakibini yalnızca 1 saniyede mağlup etti.
Karşılaşma, 2026 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nın en kısa maçı olarak kayıtlara geçti.
Müsabakanın ardından İsrailli sporcunun kolunu ve bileğini sallayarak aldığı darbenin etkisini azaltmaya çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.
MİLLİ SPORCUMUZDAN ÇİFTE DÜNYA DERECESİ
İsrailli rakibi karşısında aldığı galibiyetle adını üst turlara yazdıran Beytullah Macit, yarı finale kadar yükseldi. Yarı finalde Rus sporcu Abdullakh Baikulov ile karşılaşan milli güreşçimiz, mücadeleyi kaybetti.