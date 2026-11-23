Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım fırtınası! 9 dakikada tarihi hat-trick

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Çorum FK’yı 4-2 mağlup etti. Mücadeleye 69. dakikada dahil olan 24 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 82, 86 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi. Genç futbolcu, kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.