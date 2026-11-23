Başakşehir'de Bertuğ Yıldırım fırtınası! 9 dakikada tarihi hat-trick
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir, sahasında konuk ettiği Çorum FK’yı 4-2 mağlup etti. Mücadeleye 69. dakikada dahil olan 24 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 82, 86 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak takımına galibiyeti getirdi. Genç futbolcu, kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.
Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında konuk ettiği Çorum FK'yi 4-2 mağlup etti. Mücadelenin 69. dakikasında Davie Selke'nin yerine oyuna giren Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın son bölümünde sergilediği performansla galibiyetin mimarı oldu.
Karşılaşmanın 82. dakikasında attığı golle skoru 2-2'ye getiren 24 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını 3-2 öne geçirdi. Yıldırım, 90+1. dakikada kaydettiği golle hat-trick yaparak maçın skorunu belirledi.
Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Bertuğ Yıldırım, oyuna girdikten sonra 22 dakika içerisinde 3 gol kaydederek takımına galibiyeti getirdi. Çorum FK karşısında kariyerinin ilk hat-trick'ini yapan genç futbolcu, Süper Lig'de unutulmayacak bir performansa imza attı.