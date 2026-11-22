ATP Finalleri'nde Carlos Alcaraz şampiyon! Alexander Zverev'i mağlup ederek tarihe geçti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Alman rakibi Alexander Zverev'i 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Torino'da düzenlenen turnuvada ilk kez zirveye çıkan 23 yaşındaki Alcaraz, dört Grand Slam turnuvası ve ATP Finalleri'nde şampiyonluk yaşayan en genç tenisçi oldu.