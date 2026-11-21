Transferde 3 büyükler karşı karşıya! 30 milyon euroluk yarış
Ara transfer dönemi öncesinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Matvey Kislyak için Avrupa kulüpleri de harekete geçti. Fransa Ligue 1 ekipleri Monaco ve Olympique Lyon'un 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öne sürülürken CSKA Moskova'nın 30 milyon euroluk bonservis beklentisi dikkat çekti. Öte yandan oyuncunun de Fransa liginde oynamaya sıcak baktığı belirtildi.
Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Matvey Kislyak için transfer yarışı kızışıyor.
CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusuna Fransa Ligue 1 ekipleri Monaco ve Olympique Lyon'un da talip olduğu öne sürüldü.
Ayrıca Rus yıldızın Fransa liginde oynamaya istekli olduğu belirtildi.
MONACO, MATVEY KISLYAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Rus basınından Championnat'ın haberine göre Monaco, Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Camara'nın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif arayışlarına başladı.
Fransız ekibinin genel direktörü Thiago Scuro'nun, CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın temsilcileriyle temasa geçtiği aktarıldı.
Monaco'nun transfer konusunda somut adım atmadan önce Lamine Camara'nın geleceğinin netleşmesini beklediği belirtildi.
Yaz transfer döneminde Chelsea'ye transferi gerçekleşmeyen 22 yaşındaki Senegalli futbolcuyla Liverpool başta olmak üzere Premier Lig ekiplerinin ilgilendiği ifade edildi.
LYON DA TRANSFER YARIŞINA KATILDI
Monaco'nun ardından Olympique Lyon'un da Matvey Kislyak'ı transfer gündemine aldığı öne sürüldü.
Fransız temsilcisinin Rus futbolcuyla ilgilenmesinin arkasında, Tyler Morton'ın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.
Newcastle United ve Liverpool'un da aralarında bulunduğu yedi Premier Lig kulübünün ilgisini çeken Morton'ın olası ayrılığına karşı Lyon'un alternatif oyuncular üzerinde çalıştığı kaydedildi.