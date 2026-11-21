Hem merkez orta sahada hem de ön libero pozisyonunda görev yapabilen genç futbolcu, CSKA Moskova formasıyla bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı.

CSKA Moskova'nın yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Kislyak, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen Rus orta saha oyuncusunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

CSKA Moskova'nın 21 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro talep ettiği, ancak pazarlıkların 20 milyon euro seviyesinden başlayabileceği öne sürüldü.

Matvey Kislyak'ın transferinde en önemli konulardan birinin bonservis bedeli olduğu ifade edildi.

Matvey Kislyak (A Haber Foto Arşiv)

KISLYAK'TAN FRANSA LİGİ AÇIKLAMASI

Transfermarkt'a konuşan Matvey Kislyak, kariyerinde farklı liglerde ve taktik sistemlerde görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu olmayı hedeflediğini belirtti.

Genç oyuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bence iyi bir futbolcu, bir ligden, takımdan veya teknik direktörden gelen tüm beklentilere uyum sağlayabilmeli. Belirli bir oyun tarzına ya da taktiksel dizilişe bağlı kalmayan, farklı liglere, takımlara ve pozisyonlara uyum gösterebilen çok yönlü bir oyuncu olmak istiyorum"

Fransa Ligue 1'i yakından takip ettiğini de dile getiren Kislyak, milli takımdan arkadaşları Aleksandr Golovin ve Matvey Safonov'un performanslarıyla ilgilendiğini söyledi.

Fransız futbolu ve Avrupa'daki oyun anlayışı hakkında iki futbolcudan bilgi aldığını belirten Kislyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önemli maçlarını izlemeye çalışıyorum. Başarılarına her zaman seviniyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Fransa Ligi ve genel olarak Avrupa futbolu hakkında kendilerine sorular soruyorum. Orada nasıl hissettiklerini ve bizim ligimizle arasındaki farkları öğrenmek gerçekten ilgimi çekiyor"