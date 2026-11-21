Trendyol Süper Lig 'in 12. haftasında Kocaelispor , sahasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, takımının performansını değerlendirdi.

"Neden bunu söylüyoruz? Çünkü biz mücadele takımıyız. Mücadele camiasıyız. Türk futbolunda sahaya çıkarken mücadele ruhunu içimize işleyerek çıkıyoruz. Dolayısıyla parayla veya pahalı ayaklarla maçın kazanılmayacağını herkese bir kez daha gösterdik"

"Bizim de hedefimiz Avrupa kupaları. Skor olarak 1-0 geriye düştük. İyi mücadele sonrasında kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakibin de kaçırdığı goller var. İyi bir oyunla öne geçtik. Futbol demek hata demek ve bir kademe hatasından beraberliği yakaladılar. Müsabaka 2-2 bitti. Puanlar paylaşıldı ama önemli değil. Biz şu anda 3 puandan daha fazlasını kazandık ve kazanmaya devam ediyoruz"

Kocaelispor-Fenerbahçe maçı (AA)

"KENDİ SAHAMIZDA FAVORİ KOCAELİSPOR'DUR"

Kocaelispor'un istikrarlı performansına dikkat çeken Durul, iç sahada oynayacakları karşılaşmalarda da aynı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Durul, "İstikrarımız devam ediyor. Futbolda da gerçekten tez yazılacak bir mücadele örneği koyduk. Dolayısıyla biz kendi sahamızda olduğumuz sürece favori Kocaelispor'dur. Bunun böyle bilinmesi lazım. Bundan sonraki maçlarda da aynı oyun ve mücadeleyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DEVRE ARASINDA FIRSATLARI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Devre arası transfer dönemine ilişkin soruları da yanıtlayan Durul, mevcut kadrolarından memnun olduklarını ancak oluşabilecek fırsatları değerlendireceklerini söyledi.

Durul, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Transferler bitmez. Bütün kulüplerde bu böyledir. Kadromuz zaten iyi, bakacağız. Devre arasında fırsatları tabii ki değerlendireceğiz. Önce göndereceksiniz, sonra alacaksınız. Limitlere bakacağız, fırsatlara bakacağız. Tabii ki gerekeni yapacağız"