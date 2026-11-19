Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte dev maçların hakemleri
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Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21-23 Kasım tarihlerinde oynanacak 9 karşılaşmada görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte haftanın maç programı ve hakem atamaları...
Trendyol Süper Lig'de 12'nci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
21 KASIM CUMARTESİ
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13.30 Gençlerbirliği – Gaziantep FK: Halil Umut Meler
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16.00 Galatasaray – Samsunspor: Ali Şansalan
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16.00 Amed Sportif Faaliyetler – Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
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19.00 Kocaelispor – Fenerbahçe: Kadir Sağlam
22 KASIM PAZAR
- 13.30 Erzurumspor FK – Göztepe: Alper Akarsu
- 16.00 Kasımpaşa – Corendon Alanyaspor: Davut Dakul Çelik
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16.00 TÜMOSAN Konyaspor – Beşiktaş: Çağdaş Altay
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19.00 Trabzonspor – Eyüpspor: Gürcan Hasova
23 KASIM PAZARTESİ
- 20.00 İstanbul Başakşehir FK – Arca Çorum FK: Direnç Tonusluğlu