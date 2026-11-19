Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı! İşte dev maçların hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 21-23 Kasım tarihlerinde oynanacak 9 karşılaşmada görev yapacak hakemleri açıkladı. İşte haftanın maç programı ve hakem atamaları...