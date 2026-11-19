Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

500 MİLYON DOLAR BEKLENTİSİ

Doğan, naklen yayın ihalesinde 500 milyon dolar gelir hedefine yeniden ulaşılması gerektiğini belirtti. Vergi ve stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi halinde ise dört büyükler dahil birçok kulübün amatör branşları ve altyapı faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

İşte Doğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var. İnanılmaz bir futbol sevgisi var. Yolda 10 kişiyi durdursak 8'i futbol seyrediyor ya da konuşuyor. Dolayısıyla ben aslında 500 milyon doların da düşük olduğunu düşünüyorum."

"Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Korsan yayın işinin çözülebileceğini düşünüyorum."