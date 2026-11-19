Ertuğrul Doğan'dan yayın kalitesi çıkışı! Premier Lig'i örnek gösterdi
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol yayınlarının kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yayınların Premier Lig seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Doğan, maçlardaki görüntü ve çekim kalitesine ilişkin hazırladıkları çalışmaları Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) sunduklarını açıkladı. Avrupa'nın önde gelen firmalarıyla görüştüklerini ifade eden Doğan, mevcut yayıncı beIN Sports'un yurt dışında sunduğu yüksek yayın kalitesini Türkiye'de de sağlaması gerektiğini söyledi.
Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan katıldığı canlı yayında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
500 MİLYON DOLAR BEKLENTİSİ
Doğan, naklen yayın ihalesinde 500 milyon dolar gelir hedefine yeniden ulaşılması gerektiğini belirtti. Vergi ve stopaj oranlarının eski seviyesine dönmemesi halinde ise dört büyükler dahil birçok kulübün amatör branşları ve altyapı faaliyetlerini durdurma riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.
İşte Doğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var. İnanılmaz bir futbol sevgisi var. Yolda 10 kişiyi durdursak 8'i futbol seyrediyor ya da konuşuyor. Dolayısıyla ben aslında 500 milyon doların da düşük olduğunu düşünüyorum."
"Teknoloji çağında bir şeyin engellenmek isteyip de engellenemeyeceğini düşünmüyorum. Korsan yayın işinin çözülebileceğini düşünüyorum."
"YAYINLAR PREMİER LİG AYARINDA OLMALI"
"Yayınlar, Premier Lig ayarında olmalı. Maçlardaki görüntü ve çekim kalitesi hakkında çalışmalarımızı TFF'ye sunduk. Bazı maçlarda ekran yeşil hale geliyor. Görüntü gidiyor. Kulüpler Birliği olarak Avrupa'daki en büyük firmalarla görüştük. Bize sunum yaptılar. Teknik olarak hazır hale getirdik. Mevcut beIN Sports dünyanın her yerinde bunu yapıyor. Yurt dışında inanılmaz yayınlar yapıyor. Çok büyük firma ve bu gücü var. Dünyanın her yerinde yaptıkları bu yayını bizde de yapmalarını rica ediyoruz. Yani ihaleyi bu şartname ile alsam bile yayın kalitesi açısından jest olarak bunu yaparım. Daha sonra kulüplerden de bir şeyler isterim. Statta bir şeyler yapılmasını isterim. Kulüpler olarak biz de onu yaparız. Karşılıklı alışveriştir. Yapılmalı bu."
"PASTAYI NE KADAR BÜYÜTÜRSEK İŞLER O KADAR RAYINA GİRECEK"
"Osimhen çok önemli bir transfer, tebrik etmek lazım ki ettik. Vlahovic geldi. Fenerbahçe'nin de önemli yıldızları var. Trabzonspor'a Salah'ın gelmesi şehrin enerji ve turizmine ciddi katkı sağladı. Pastayı ne kadar büyütürsek işler o kadar rayına girecek. Sıkıntı ekonomik burada da çözüm yolu iletişim."