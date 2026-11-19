Bilal Erdoğan'dan Al Nassr'a sürpriz ziyaret: Cristiano Ronaldo ile buluştu
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübünü ziyaret etti. Bilal Erdoğan, ziyareti sırasında dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
AL NASSR'DAN BİLAL ERDOĞAN PAYLAŞIMI
Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Al Nassr, bu sabah Dünya Etnospor Birliği Başkanı Sayın Necmeddin Bilal Erdoğan'ı ağırladı" ifadelerine yer verildi.
RONALDO VE MANE İLE BİR ARAYA GELDİ
Bilal Erdoğan, kulüp ziyareti kapsamında Al Nassr'ın yıldız futbolcuları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya geldi.
Erdoğan, iki yıldız futbolcuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.