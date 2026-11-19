Bilal Erdoğan'dan Al Nassr'a sürpriz ziyaret: Cristiano Ronaldo ile buluştu

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübünü ziyaret etti. Bilal Erdoğan, ziyareti sırasında dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.