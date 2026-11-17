Juventus'ta Kenan Yıldız'ın son durumu ne?
Giriş Tarihi:
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sakatlığının ardından sahalara dönüş için ilk adımı attı. Ağustos ayında geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecini tamamlayan 21 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlara başladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından sahalara dönüş için önemli bir adım attı. Ağustos ayında sol ayak tarak kemiğinin kırılması nedeniyle ameliyat edilen 21 yaşındaki futbolcu, rehabilitasyon sürecini tamamlayarak bireysel antrenmanlara başladı.
JUVENTUS'TAN KENAN YILDIZ PAYLAŞIMI
Juventus, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Kenan Yıldız'ın bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.
Torino ekibi, milli futbolcunun top sürdüğü anların yer aldığı videoyu "Adım adım Kenan" ifadeleriyle paylaştı.
Un passo alla volta, Kenan 💪 https://t.co/dZoMvSlvGQ— JuventusFC (@juventusfc) November 17, 2026