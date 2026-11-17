12 Dev Adam'ın 20 kişilik aday kadrosu açıklandı: İtalya ve İzlanda maçlarının programı belli oldu
A Erkek Basketbol Milli Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda oynayacağı karşılaşmalar öncesi 20 kişilik aday kadrosu duyuruldu. Milliler, 26 Kasım'da İtalya'ya konuk olacak, 29 Kasım'da ise İzlanda'yı ağırlayacak.
A Erkek Basketbol Milli Takımı'nın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda mücadele edeceği karşılaşmalar öncesinde 20 kişilik aday kadrosu açıklandı. Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından duyurulan kadroda tecrübeli isimlerin yanı sıra genç oyuncular da yer aldı.
12 DEV ADAM'IN 20 KİŞİLİK ADAY KADROSU
Türkiye Basketbol Federasyonunun paylaşımına göre A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
- Berk İbrahim Uğurlu
- Doğuş Özdemiroğlu
- Egehan Arna
- Ercan Osmani
- Erkan Yılmaz
- Furkan Haltalı
- Furkan Korkmaz
- Kenan Sipahi
- Malachi Flynn
- Metecan Birsen
- Onuralp Bitim
- Ömer Faruk Yurtseven
- Ömer Kutluy
- Rüzgar Öpçün
- Sertaç Şanlı
- Şehmus Hazer
- Yavuz Gültekin
- Yiğit Arslan
- Yiğit Onan
- Yiğitcan Saybir
İLK RAKİP İTALYA, ARDINDAN İZLANDA
Ay-Yıldızlı ekip, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında 26 Kasım Perşembe günü İtalya'ya konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmanın ardından milliler, 29 Kasım Pazar günü İzlanda'yı ağırlayacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.