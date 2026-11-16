Kayserispor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, eski futbolcusu Lionel Carole'ün açtığı davada 180 bin Euro ödemeye mahkum edildi. Borcun belirlenen sürede ödenmemesi halinde Kayserispor'a transfer yasağı uygulanabilecek.

Kayserispor'da eski futbolcuların alacaklarına ilişkin FIFA dosyalarına bir yenisi daha eklendi. Sarı-kırmızılı kulüp, Fransız futbolcu Lionel Carole'ün açtığı davada 180 bin Euro ödemeye mahkum edildi. Borcun süresi içinde ödenmemesi halinde Kayserispor, transfer yasağı yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecek. Metro Holding Kayserispor'da FIFA kaynaklı mali yükümlülükler gündemdeki yerini koruyor. Indrit Tuci'nin alacak davasında verilen kararın ardından bu kez Fransız futbolcu Lionel Jules Carole'ün açtığı dava sonuçlandı.

Indrit Tuci (IHA) FIFA'DAN ÖDEME KARARI Kayserispor Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, 12 Kasım 2026 tarihinde Carole'ün 2025-2026 sezonundan kalan ücret alacaklarına ilişkin kararını verdi. FIFA, Lionel Carole'ün 2025-2026 sezonuna ait dört ayrı ücret alacağı kapsamında Kayserispor'un toplam 180 bin Euro net ana para ödemesine hükmetti. Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu tutarın yanı sıra ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi de ödemekle yükümlü tutuldu. TRANSFER YASAĞI İLE KARŞI KARŞIYA Kararda, Kayserispor'a herhangi bir para cezası veya yargılama gideri uygulanmadığı belirtildi. FIFA, belirlenen tutarın yasal süresi içinde ödenmemesi halinde futbolcunun talebi üzerine Kayserispor'a yeni futbolcu tescil yasağı uygulanabileceğini bildirdi. Böylece sarı-kırmızılı kulüp, eski futbolcusuna olan borcunu zamanında ödememesi durumunda transfer dönemlerinde yeni oyuncu kaydı yaptıramama riskiyle karşı karşıya kalacak.