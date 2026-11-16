FIFA Başkanlığı için Gianni Infantino'ya rakip çıkıyor. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, gelecek yıl mart ayında yapılacak seçimde aday olmaya hazırlanıyor. UEFA'nın açıklamasına göre Diallo'nun adaylığı, federasyonun 17 Kasım Salı günü düzenleyeceği toplantıda onaylanacak.

Dünya futbolunun yönetiminde yeni bir başkanlık yarışı başlıyor. Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Philippe Diallo, gelecek yıl mart ayında yapılacak FIFA başkanlık seçiminde mevcut başkan Gianni Infantino'nun karşısına aday olarak çıkmaya hazırlanıyor.

Philippe Diallo (A Haber Foto Arşiv) UEFA'DAN DIALLO'NUN ADAYLIĞINA DESTEK UEFA'dan yapılan açıklamada, İcra Kurulu Üyesi Philippe Diallo'nun FIFA Başkanlığı'na aday olması yönündeki daveti kabul ettiği belirtildi. Diallo'nun adaylık kararının, Fransa Futbol Federasyonunun 17 Kasım Salı günü gerçekleştireceği toplantıda onaylanacağı bildirildi. Açıklamada, İcra Kurulu'nda temsil edilen tüm ulusal federasyonların Diallo'yu desteklediği kaydedildi. UEFA'nın açıklamasında, "FIFA'nın gidişatına ilişkin ciddi endişeler karşısında ulusal federasyonlar, küresel futbol camiasında yeniden birlik ve güven tesis edilmesi çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi. Gelecek yıl mart ayında yapılacak FIFA başkanlık seçimi için adaylık başvuruları çarşamba günü sona erecek.

FIFA Başkanı Infantino (A Haber Foto Arşiv) FIFA'NIN YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ Dünya Kupası dahil olmak üzere FIFA'nın ticari ve organizasyon faaliyetlerindeki hisselerin özel yatırıma açılmasını öngören "FIFA Forward Enterprise" projesinin ardından Fransa, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya desteğini çeken federasyonlar arasında yer aldı. Philippe Diallo, eylül ayında yaptığı açıklamada FIFA yönetimini eleştirerek "FIFA'nın yönetimi, futbolun temsil ettiği standartları karşılamıyor." demişti.