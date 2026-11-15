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Milli arada kritik prova! Zenit-Trabzonspor maçı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milli arada kritik prova! Zenit-Trabzonspor maçı

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, lig öncesinde maç temposunu korumak amacıyla sahaya çıktı. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Rusya temsilcisi Zenit ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Bordo-mavili ekip, lig öncesinde maç temposunu korumayı hedeflerken karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

A SPOR'DAN CANLI YAYINLANIYOR

Zenit ile Trabzonspor arasındaki hazırlık karşılaşması, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

  • Zenit: Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto.

  • Trabzonspor: Onuralp, Cenk, Samet, Murat Mert, Yiğithan, Ahmet Cemil, Mendy, Bouchoauri, Metehan, Emir, Umut.

Murat Akıncı
Editör
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