Milli arada kritik prova! Zenit-Trabzonspor maçı

Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Rusya temsilcisi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, lig öncesinde maç temposunu korumak amacıyla sahaya çıktı. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.