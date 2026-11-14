Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)

GÜNLÜK VE HAFTALIK KAZANCI NE KADAR?

Milli futbolcunun yeni sözleşme teklifini kabul etmesinin beklendiği aktarıldı.

Arda Güler'in yıllık 8 milyon euroluk teklife imza atması halinde haftalık 153 bin 846 euro, günlük ise 21 bin 917 euro kazanacağı ifade edildi.