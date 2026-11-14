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Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'den dev teklif iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Real Madrid'den dev teklif iddiası

İspanyol basınında, Real Madrid'in milli futbolcu Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. Eflatun-beyazlıların 21 yaşındaki yıldız oyuncuya 5 yıllık sözleşme ve yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi. Arda Güler'in yeni sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi. İşte sözleşmenin detayları...

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in geleceğine ilişkin İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eflatun-beyazlıların 21 yaşındaki yıldız oyuncuyla yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı ve maaşında artışa gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)

MOURINHO'NUN LİSTESİNDE 4 FUTBOLCU VAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, kadrodaki 4 futbolcuyu dokunulmaz olarak gördüğü iddia edildi.

Portekizli teknik adamın yönetimden Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile sözleşme yenilenmesini istediği belirtildi.

Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)

ARDA GÜLER'E YENİ TEKLİF

İspanyol gazetesi El Debate'de yer alan habere göre Real Madrid'in Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Eflatun-beyazlıların milli futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalamak istediği ve yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği iddia edildi.

Arda Güler'in mevcut sözleşmesi kapsamında bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazandığı belirtildi.

Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)

GÜNLÜK VE HAFTALIK KAZANCI NE KADAR?

Milli futbolcunun yeni sözleşme teklifini kabul etmesinin beklendiği aktarıldı.

Arda Güler'in yıllık 8 milyon euroluk teklife imza atması halinde haftalık 153 bin 846 euro, günlük ise 21 bin 917 euro kazanacağı ifade edildi.

Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)Arda Güler (A Haber Foto Arşiv)

BU SEZON UÇUŞTA

Real Madrid formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev alan 21 yaşındaki Arda Güler, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Milli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

Oğuz Ogeday Erdoğdu
Editör
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