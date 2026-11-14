Futbol dünyasını yasa boğan ölümde karar çıktı! Jesus de Miguel'in ölümüne yol açan Owono'ya ceza

İspanya 2. Futbol Ligi'nde oynanan maçta Andorra kalecisi Jesus Owono'nun Tenerife forveti Jesus de Miguel'e yaptığı sert müdahale ölümle sonuçlandı. Sahada kalbi durarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 30 yaşındaki futbolcunun trajik ölümünün ardından İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi kararını verdi.