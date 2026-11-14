Futbol dünyasını yasa boğan ölümde karar çıktı! Jesus de Miguel'in ölümüne yol açan Owono'ya ceza
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İspanya 2. Futbol Ligi'nde oynanan maçta Andorra kalecisi Jesus Owono'nun Tenerife forveti Jesus de Miguel'e yaptığı sert müdahale ölümle sonuçlandı. Sahada kalbi durarak hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 30 yaşındaki futbolcunun trajik ölümünün ardından İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesi kararını verdi.
İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Komitesinden yapılan açıklamada, Owono'nun rakibine karşı aşırı güç kullandığı, davranışın niteliği ve olayın koşulları göz önüne alındığında en ağır yaptırım olan 12 maç men cezasının uygulanmasının doğru olduğu belirtildi.
İspanya 2. Futbol Ligi'nde 2 Kasım'da oynanan karşılaşmanın 90+7. dakikasında, orta saha çizgisine yakın yerdeki pozisyonda yaşanan çarpışmada Jesus de Miguel, Andorra kalecisi Jesus Owono'nun dizinin şiddetli şekilde göğsüne gelmesiyle yerde kaldı. Kalbi duran 30 yaşındaki Tenerifeli futbolcu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.
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