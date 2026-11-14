Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, 19-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Riyadh Season kapsamında Riyad'da gerçekleştirilecek. Geleneksel sporlar, oyunlar, dünya mutfakları ve kültürel gösterilerin yer alacağı organizasyonun ardından festival, 27-30 Mayıs 2027'de İstanbul'da düzenlenecek.

Dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri bir araya getiren Etnospor Kültür Festivali, bu kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Dünya Etnospor Birliği tarafından gerçekleştirilen organizasyon, 19-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Riyadh Season kapsamında Riyad'da ziyaretçilerini ağırlayacak. "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla düzenlenecek festivalde geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra dünya mutfaklarından lezzetler, farklı coğrafyalara özgü kahve kültürleri, geleneksel danslar ve müzik gösterileri yer alacak. Festival, farklı toplumların kültürel birikimlerini uluslararası bir platformda buluşturmayı hedefliyor.

ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ RİYAD'DA DÜZENLENECEK Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların ve kültürel değerlerin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine yeni bir organizasyon ekliyor. 5 kıtada 34 ülkeden 56 kurumsal üyeyi bir araya getiren Birlik, farklı coğrafyalardaki geleneksel spor ve oyunları ortak platformlarda buluşturmayı sürdürüyor. Riyadh Season kapsamında gerçekleştirilecek festival, dünyanın farklı bölgelerinden gelenekleri Suudi Arabistan'ın başkentinde bir araya getirecek. Organizasyonla geleneksel sporların ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.