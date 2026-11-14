Etnospor Kültür Festivali Riyad'a taşınıyor: Dünya gelenekleri 19 Kasım'da Suudi Arabistan'da buluşacak
Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, 19-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Riyadh Season kapsamında Riyad'da gerçekleştirilecek. Geleneksel sporlar, oyunlar, dünya mutfakları ve kültürel gösterilerin yer alacağı organizasyonun ardından festival, 27-30 Mayıs 2027'de İstanbul'da düzenlenecek.
Dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri bir araya getiren Etnospor Kültür Festivali, bu kez Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Dünya Etnospor Birliği tarafından gerçekleştirilen organizasyon, 19-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Riyadh Season kapsamında Riyad'da ziyaretçilerini ağırlayacak.
"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla düzenlenecek festivalde geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra dünya mutfaklarından lezzetler, farklı coğrafyalara özgü kahve kültürleri, geleneksel danslar ve müzik gösterileri yer alacak. Festival, farklı toplumların kültürel birikimlerini uluslararası bir platformda buluşturmayı hedefliyor.
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ RİYAD'DA DÜZENLENECEK
Dünya Etnospor Birliği, geleneksel sporların ve kültürel değerlerin uluslararası alanda tanıtılması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine yeni bir organizasyon ekliyor. 5 kıtada 34 ülkeden 56 kurumsal üyeyi bir araya getiren Birlik, farklı coğrafyalardaki geleneksel spor ve oyunları ortak platformlarda buluşturmayı sürdürüyor.
Riyadh Season kapsamında gerçekleştirilecek festival, dünyanın farklı bölgelerinden gelenekleri Suudi Arabistan'ın başkentinde bir araya getirecek. Organizasyonla geleneksel sporların ve kültürel değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.
GELENEKSEL KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI
Dünya Etnospor Birliği tarafından 2016 yılından bu yana düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, farklı ülkelerin geleneksel sporlarını, oyunlarını ve kültürel değerlerini aynı platformda buluşturuyor.
Spor müsabakalarının yanı sıra el sanatları, geleneksel lezzetler, çocuk oyunları, müzik ve dans gösterilerine de ev sahipliği yapan festival, çok yönlü bir kültür buluşması niteliği taşıyor.
Birlik, Etnospor Forumları, Özbekistan'da düzenlenen Uluslararası Etnospor Festivali, Dünya Göçebe Oyunları ve üye kuruluşların farklı ülkelerde gerçekleştirdiği organizasyonlarla uluslararası faaliyetlerini sürdürüyor. Bakü'den St. Petersburg'a, Hive'den Astana'ya uzanan buluşmalarla federasyonlar, kurumlar ve kültür temsilcileri ortak platformlarda bir araya geliyor.
2027'DE İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK
Riyad'daki organizasyonun ardından Etnospor Kültür Festivali, 27-30 Mayıs 2027 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. 2027 yılında düzenlenecek festivalin de Riyadh Season ana sponsorluğunda yapılacağı bildirildi.
Böylece Riyad'da başlayacak kültürel buluşmanın İstanbul'da devam etmesiyle iki şehir arasında geleneksel sporlar ve kültürel değerler odağında uluslararası iş birliği kurulacak.
Etnospor Kültür Festivali, 19-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Riyad'da dünyanın farklı geleneklerini spor, kültür ve paylaşım ortak paydasında buluşturacak.