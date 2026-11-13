Ümit Milli Takım, Çekya'ya 1-0 mağlup oldu
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında Çekya'ya 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, 17 Kasım'da deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında turu geçerek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Çekya'ya 1-0 mağlup oldu.
ÜMİT MİLLİ TAKIM TUR ŞANSINI RÖVANŞA BIRAKTI
Ay-yıldızlı ekip, Çekya karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından Avrupa Şampiyonası'na katılma umutlarını rövanş karşılaşmasına taşıdı.
İki takım arasındaki ikinci mücadele, 17 Kasım'da Çekya'da oynanacak.
AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ İÇİN KRİTİK RÖVANŞ
Ümit Milli Takım, deplasmanda oynanacak karşılaşmada rakibini eleyerek 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanmayı hedefliyor.
Play-off turunu geçen ekip, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.