Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak profesyonel lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı. Kararın, İzmir'in Aliağa ilçesindeki patlamada hayatını kaybedenler, Malatya'daki helikopter kazasında şehit olan askerler ve eski milli futbolcu Kemal Batmaz'ın anısına alındığı bildirildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler, Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Kemal Batmaz'ın vefatı nedeniyle 14-15 Kasım tarihlerinde oynanacak profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

KULÜPLER SİYAH KOL BANDI TAKABİLECEK

Federasyon, söz konusu karşılaşmalarda isteyen kulüplerin sahaya siyah kol bandı takarak çıkabileceğini de bildirdi