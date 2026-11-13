Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla organizasyondaki 5. galibiyetini elde ederken Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. İlk 6 dakikası dengeli geçen mücadelede Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasında Malcolm'un etkili performansıyla üstünlüğü ele geçirdi. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı.