Anadolu Efes'ten EuroLeague'de 103 sayılık galibiyet!
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, bu sonuçla organizasyondaki 5. galibiyetini elde ederken Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla organizasyondaki 5. galibiyetini elde ederken Virtus Bologna ise 7. yenilgisini yaşadı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. İlk 6 dakikası dengeli geçen mücadelede Anadolu Efes, periyodun son 4 dakikasında Malcolm'un etkili performansıyla üstünlüğü ele geçirdi. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı.
MAÇTAN NOTLAR
İkinci periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Bruno Fernando ve kenardan oyuna dahil olan oyuncuların skor katkısıyla farkı açtı. Lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada 52-35'lik skorla 17 sayılık üstünlük yakaladı.
Virtus Bologna, kalan dakikalarda dış atışlarla farkı azaltmaya çalışsa da Anadolu Efes etkili oyununu sürdürdü ve soyunma odasına 60-43 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin başında Payne'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste 3 isabetle skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 24. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 71-53.
Bu bölümün ardından hücumda skor üretmekte zorlanan lacivert-beyazlılar karşısında toparlanan Virtus Bologna, üst üste bulduğu basketlerle farkı 8 sayıya kadar indirdi. Anadolu Efes, son periyoda 76-68 üstün girdi.
Karşılaşmanın dördüncü ve son periyodunda Jordan Loyd'un etkili performansıyla kontrolü yeniden ele alan Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden 7 isabet kaydetti.
Lacivert-beyazlı ekip, mücadeleden 103-91 galip ayrılarak EuroLeague'deki 5. galibiyetine ulaştı.
BRUNO FERNANDO SAKATLANDI
Anadolu Efes'in Angolalı pivotu Bruno Fernando, karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde sakatlık yaşadı.
İkinci çeyreğin bitimine 22 saniye kala sakatlanan Fernando, mücadeleye devam edemedi.
Angolalı basketbolcu, parkede kaldığı 13 dakika 40 saniyede 15 sayı ve 10 ribaunt üreterek double-double yaptı.
KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU
Mücadele öncesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü ve Malatya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Arturas Sukys (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)
Anadolu Efes: Payne 9, Dozier 3, Malcolm 20, Saric 12, Fernando 15, Ercan Osmani 5, Strazel 11, Papagiannis, Yusta 6, Loyd 22, Jones
Virtus Bologna: Carr 11, Moore 7, Alston 15, Kokila 9, Diouf 9, Bello 11, Frazier 9, Edwards, Ferrari, Diarra 10, Klintman 10
1. periyot: 28-20
Devre: 60-43
3. periyot: 76-68
Maç sonucu: Anadolu Efes 103-91 Virtus Bologna