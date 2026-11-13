Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarını açıkladı. Kurul, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 kulübe çeşitli gerekçelerle para cezası uygularken Trabzonspor'un cezası 800 bin, Fenerbahçe'nin cezası 780 bin lira oldu.

Kararlarda Trendyol 1. Lig kulüpleri ve Bodrum FK'nin santrforu Vincent Aboubakar da yer aldı. Boluspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Aboubakar'a 2 maç men ve 33 bin 500 lira para cezası verildi.

SÜPER LİG'DE HANGİ KULÜBE NE KADAR CEZA VERİLDİ?

TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig kulüplerine uygulanan para cezaları şöyle:

Kulüp Para cezası Trabzonspor 800 bin TL Fenerbahçe 780 bin TL Arca Çorum FK 500 bin TL Gaziantep FK 280 bin TL Samsunspor 280 bin TL Amed Sportif Faaliyetler 280 bin TL Göztepe 280 bin TL

ALTI KULÜBÜN BAZI TARAFTARLARINA KART BLOKESİ

PFDK, para cezalarının yanında bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarına yönelik de karar aldı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Erzurumspor FK ve Arca Çorum FK taraftarlarının bir bölümünün kartları, sonraki maç için bloke edildi.

1. LİG'DE BOLUSPOR'A 655 BİN LİRA CEZA

Kurul, Trendyol 1. Lig'de Boluspor'a 655 bin, Bursaspor'a 550 bin, Bandırmaspor'a 265 bin, Batman Petrolspor'a 140 bin ve Muğlaspor'a 100 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.