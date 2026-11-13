Manchester United'da Mauricio Pochettino dönemi: Arjantinli teknik adamın göreve başlama tarihi belli oldu
Manchester United, teknik direktörlük görevine Mauricio Pochettino'nun getirildiğini duyurdu. ABD Milli Takımı'ndaki görevini tamamlayacak olan 54 yaşındaki çalıştırıcı, 18 Kasım'dan itibaren İngiliz ekibinde mesaiye başlayacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktörlük görevine Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'nun getirildiğini açıkladı. Michael Carrick ile yollarını ayıran İngiliz kulübü, takımın başına 54 yaşındaki teknik adamı getirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Pochettino'nun ABD Milli Takımı'ndaki görevlerini tamamlamasının ardından sözleşmesinin feshedilmesi konusunda ABD Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Arjantinli teknik direktör, 18 Kasım itibarıyla Manchester United'daki görevine başlayacak.
TOTTENHAM'I ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE TAŞIDI
Teknik direktörlük kariyerine 2009 yılında Espanyol'da başlayan Pochettino, Southampton'da görev yaptıktan sonra Tottenham'ın başına geçti.
İngiliz ekibinde geçirdiği 5 sezonda Tottenham'ı 4 kez üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan deneyimli çalıştırıcı, 2019 yılında takımını turnuvanın finaline çıkardı.
PSG İLE KUPALAR KAZANDI
Pochettino, 2021 yılında göreve başladığı Paris Saint-Germain'de (PSG) Fransa Ligue 1 şampiyonluğunun yanı sıra Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.
Arjantinli teknik adam, PSG'nin ardından Chelsea'de de görev yaptı.
ABD MİLLİ TAKIMI'NDAN MANCHESTER UNITED'A
Son olarak ABD Erkek Milli Takımı'nı çalıştıran Pochettino, ekibiyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar ilerledi.
54 yaşındaki teknik direktör, milli takım görevini tamamlamasının ardından kariyerine Manchester United'da devam edecek.