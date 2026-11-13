Fransa-Türkiye maçının hakemi açıklandı: Karşılaşmayı İngiliz Chris Kavanagh yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Mücadelede VAR ve AVAR görevlerini de İngiliz hakemler üstlenecek.