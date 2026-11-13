Fransa-Türkiye maçının hakemi açıklandı: Karşılaşmayı İngiliz Chris Kavanagh yönetecek
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Mücadelede VAR ve AVAR görevlerini de İngiliz hakemler üstlenecek.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile oynayacağı altıncı hafta maçının hakemi açıklandı. UEFA, 15 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Chris Kavanagh'ı görevlendirdi.
Fransa'nın Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin yapacak.
FRANSA-TÜRKİYE MAÇINDA İNGİLİZ HAKEMLER GÖREV ALACAK
UEFA'nın duyurusuna göre karşılaşmanın dördüncü hakemi Robert Jones olacak. Mücadelede VAR görevini Darren England, AVAR görevini ise Michael Salisbury üstlenecek.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı hafta mücadelesinde Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.
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