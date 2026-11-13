Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nathan Ake'nin sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe, futbolcusu Nathan Ake'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan MR görüntülemesi sonucunda Ake'nin sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiği ve tedavi ile rehabilitasyon sürecine başlandığı bildirildi.