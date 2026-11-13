Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nathan Ake'nin sağlık durumu nasıl?
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Fenerbahçe, futbolcusu Nathan Ake'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan MR görüntülemesi sonucunda Ake'nin sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiği ve tedavi ile rehabilitasyon sürecine başlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, futbolcusu Nathan Ake'nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklamada bulundu.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissettiğini ve şikayetinin devam etmesi üzerine MR görüntülemesi yapıldığını açıkladı.
MR SONUCUNDA YARALANMA TESPİT EDİLDİ
Kulüpten yapılan açıklamada, Nathan Ake'nin sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği belirtildi. Görüntüleme sonucunda futbolcunun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edildiği ifade edildi.
TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜRECİ BAŞLADI
Fenerbahçe, Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını bildirdi.
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