Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere.

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A MİLLİ TAKIM 659'UNCU MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak.

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 658 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 247 yenilgi aldı.