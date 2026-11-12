Bizim Çocuklar İzmir'de galibiyet peşinde: Türkiye-Belçika maçı öncesi muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı İzmir'de konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele ATV'den naklen yayınlanacak. İlk 4 maçında puan alamayan ay-yıldızlılar, Belçika karşısında kötü gidişe son vererek ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Scharer yönetecek. Milliler, grup mücadelesindeki son maçını ise 15 Kasım'da deplasmanda Fransa'ya karşı oynayacak.
İŞTE TÜRKİYE VE BELÇİKA'NIN MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Barış Alper, Ozan, Emirhan, Ferdi, İsmail, Hakan, Orkun, Arda, Oğuz, Enes.
Belçika: Lammens, Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Lukebakio, De Bruyne, Doku, De Ketelaere.
SERGEN YALÇIN İLK MAÇINA ÇIKIYOR
Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başındaki ilk sınavını Belçika karşısında verecek.
Yalçın yönetimindeki milliler, İzmir'de sahaya çıkarak mağlubiyet serisini sonlandırmak ve taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Sergen Yalçın, milli takımın başındaki 27'nci Türk teknik direktör olacak.
A MİLLİ TAKIM 659'UNCU MAÇINA ÇIKACAK
A Milli Futbol Takımı, Belçika karşılaşmasıyla tarihindeki 659'uncu müsabakaya çıkacak.
Türkiye, 103 yıllık tarihinde 369'u resmi, 289'u özel olmak üzere toplam 658 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 1'i hükmen olmak üzere 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 247 yenilgi aldı.