Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci açıklaması: "Üzülen 25 futbolcu daha var"
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, aday kadroya çağrılmayan İrfan Can Kahveci hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Kadroya alınmadığı için üzülmüş olabilir ancak 25 tane daha üzülen oyuncu var" ifadelerini kullandı. Yalçın ayrıca yarınki Belçika karşılaşmasında Enes Ünal'ın forvet olarak başlayacağını belirtti.
UEFA Uluslar A Ligi 5. maçında yarın Belçika ile İzmir'de karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan Enes Ünal, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:
"ARDA OKAN MİLLİ TAKIMI SEÇMEDİĞİ İÇİN OYNAYAMIYOR"
"Arda Okan Kurtulan konusunu açıklayayım. Aslında bizim kadromuzda vardı. Bu 2 maç için kadroya alacaktık ama kendisi prosedür olarak milli takımda oynayamıyor. Çünkü Türk Milli Takımı'nı seçmediği için oynayamıyor. Biz onu belirttik. Bu işlemler evraklarla yapılıyor. Telefonla falan olmuyor bu işler. Evrak dediğimiz o. Biz de bilmiyorduk bunu. Dolayısıyla bu konu bir süre gerektiriyor. TFF'den kendini arattırdık. Dilekçe yazması ve işlemlerin başlaması gerekiyor. Bu da bir süreç. Kısa dönemde bu prosedür yetişmedi. Bundan sonraki dönemde oyuncu havuzumuzda olacak. Bizim de, bizden önceki teknik heyetin de gözünden kaçmış. Arda'nın dilekçe vermesi gerekiyor. Kendisiyle görüştük. Türk Milli Takımı'nı tercih edeceğini söyledi."
"ZEKİ'NİN BAŞLAMASI ZOR"
"Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemde burada dört günde iki kupa almıştık. Belki bizim için çok uğurlu bir stat da olabilir. Doğal olarak heyecanlıyız tabii. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Bizim için çok değerli burada olmak. Milli takımın başında olmak. Sorumluluklarımız çok fazla. Yani ülkeye karşı, tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun da bilincindeyiz. Bu kısa süreçte iyi hazırlandık.
Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Yani süreç çok kısa iki maç için. Bu kampa işte bazı oyuncularımız da işte Kenan biliyorsunuz kullanamıyoruz. Aral'ı çıkardık. O da iki maç için hazır değil. Yarınki müsabaka için söylüyorum. Zeki'nin de başlama ihtimali çok zor. Belki 20-30 dakikalık bir süreçte kullanabiliriz Zeki'yi.
Ve sakatlıktan çıkan üç dört tane yeni oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz olamayacak oyuncularımız var ama oyunun belli bölümlerinde onları da kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada olmak, ne bileyim, ülkenin milli takımında olmak, yani sizinle beraber olmak. Ben çok pozitif bakma taraftarıyım, onu söyleyeyim.
"UMARIM İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLUR"
İnşallah iyi bir başlangıç diyoruz yarın için. Gruptaki durumumuz ortada. Hepiniz biliyorsunuz gruptaki durumumuzu. Ama bir puan veya puanlar gelmesi dahilinde bir play-out oynama durumumuz var. Eğer onu becerebilirsek. Ama çocukların hepsi konsantre. İyiler, iyi hazırlandık, mental olarak hazırlandık. Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Umarım yarın iyi bir başlangıç, iyi bir oyun, yeni bir hikayenin başlangıcı güzel olur diyorum."