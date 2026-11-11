Sergen Yalçın'dan İrfan Can Kahveci açıklaması: "Üzülen 25 futbolcu daha var"

"ZEKİ'NİN BAŞLAMASI ZOR"

"Beşiktaş'ta çalıştığımız dönemde burada dört günde iki kupa almıştık. Belki bizim için çok uğurlu bir stat da olabilir. Doğal olarak heyecanlıyız tabii. İlk milli maçımıza çıkıyoruz. Bizim için çok değerli burada olmak. Milli takımın başında olmak. Sorumluluklarımız çok fazla. Yani ülkeye karşı, tüm vatandaşlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Bunun da bilincindeyiz. Bu kısa süreçte iyi hazırlandık.

Ufak tefek dokunuşlar yapmaya çalıştık. Yani süreç çok kısa iki maç için. Bu kampa işte bazı oyuncularımız da işte Kenan biliyorsunuz kullanamıyoruz. Aral'ı çıkardık. O da iki maç için hazır değil. Yarınki müsabaka için söylüyorum. Zeki'nin de başlama ihtimali çok zor. Belki 20-30 dakikalık bir süreçte kullanabiliriz Zeki'yi.

Ve sakatlıktan çıkan üç dört tane yeni oyuncumuz var. Fiziksel olarak yüzde yüz olamayacak oyuncularımız var ama oyunun belli bölümlerinde onları da kullanacağız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi burada olmak, ne bileyim, ülkenin milli takımında olmak, yani sizinle beraber olmak. Ben çok pozitif bakma taraftarıyım, onu söyleyeyim.