Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Scaloni dönemi uzadı! 2030'a kadar imza

Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı. 2018'den bu yana görev yapan Arjantinli teknik adamla 4 yıllık yeni anlaşma imzalandı. Scaloni, milli takımla 2022 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2021 ve 2024 Kupa Amerika şampiyonluklarını kazandı.