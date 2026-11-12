Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Scaloni dönemi uzadı! 2030'a kadar imza
Giriş Tarihi:
Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar uzatıldı. 2018'den bu yana görev yapan Arjantinli teknik adamla 4 yıllık yeni anlaşma imzalandı. Scaloni, milli takımla 2022 Dünya Kupası'nın yanı sıra 2021 ve 2024 Kupa Amerika şampiyonluklarını kazandı.
Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Lionel Scaloni ile yola devam etme kararı alındı.
Arjantin Futbol Federasyonu, 2018 yılından bu yana milli takımın başında bulunan Scaloni'nin sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
ARJANTİN'E 3 BÜYÜK ŞAMPİYONLUK KAZANDIRDI
2018 yılından bu yana Arjantin Milli Takımı'nı çalıştıran Lionel Scaloni, görev süresi boyunca önemli başarılara imza attı.
Arjantin, Scaloni yönetiminde 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanırken 2021 ve 2024 yıllarında da Kupa Amerika'da şampiyonluğa ulaştı.