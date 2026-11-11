Dünya futbolunun dev kulüpleri Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad, 2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası için İstanbul’a geliyor. 2-6 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan dev futbol şöleninin biletleri resmen satışa sunuldu.

İspanyol futbolunun dört büyük kulübünü İstanbul'da bir araya getiren 2027 Türk Hava Yolları İspanya Süper Kupası'nda maç biletlerinin satışı başladı.

2027 İspanya Süper Kupası'nda (Supercopa de Espana) Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid ve Real Sociedad, 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda La Liga şampiyonu Barcelona ve ikincisi Real Madrid in yanı sıra 2025-26 sezonu İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) finalistleri Atletico Madrid ile Real Sociedad, mücadele edecek.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı organizasyon, 5 gün sürecek ve İstanbul, üç büyük statta düzenlenecek iki yarı final ve finale ev sahipliği yapacak.

2027 yılının ilk büyük futbol organizasyonunda maç biletleri, www.supercopa2027.com adresinden satın alınabilecek.

MAÇ PROGRAMI

Organizasyonda son şampiyon Barcelona, ilk yarı final karşılaşmasında Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Barcelona ile Atletico Madrid, ilk finalist olmak için 2 Şubat'ta Chobani Stadı'nda mücadele edecek.

Real Madrid ile Real Sociedad ise 3 Şubat'ta karşı karşıya gelecek. Müsabaka TÜPRAŞ Stadı'nda oynanacak.

Organizasyonun final karşılaşması, 6 Şubat'ta Rams Park'ta yapılacak.