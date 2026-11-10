A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı konuk edeceği karşılaşmayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşmasında görev yapacak hakem kadrosu belli oldu. İzmir'de oynanacak mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çalacak.

Türkiye, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemlerini UEFA duyurdu.

SCHARER'İN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Mücadelede Sandro Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mirel Turkes olacak.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Türkiye-Belçika karşılaşmasında VAR görevini Lukas Fahndrich üstlenecek. AVAR koltuğunda ise Luca Cibelli oturacak.