A Milli Futbol Takımı, Belçika ve Fransa maçlarının hazırlıklarına başladı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda tedavisi süren Aral Şimşir, bireysel çalışma yaptı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki ilk antrenmanını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
MİLLİLER İLK ANTRENMANINI YAPTI
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Dün kulüp takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda belirli bir sürenin üzerinde forma giyen milli futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
ARAL ŞİMŞİR BİREYSEL ÇALIŞTI
Tedavisi devam eden milli futbolcu Aral Şimşir, bireysel egzersiz programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü.
Antrenmanı, A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray da yerinde takip etti.
BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARININ TARİHLERİ
A Milli Takım, 10 Kasım Salı günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Ay-yıldızlı ekip, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. Milliler, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.