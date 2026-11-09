A Milli Futbol Takımı, Belçika ve Fransa maçlarının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda tedavisi süren Aral Şimşir, bireysel çalışma yaptı.