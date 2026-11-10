Bizim Çocuklar Belçika maçı hazırlıklarına başladı

Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 5’inci maçında 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de İzmir’de Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika karşılaşmasının taktik planı üzerinde çalışıldı.

Sakatlığı nedeniyle tedavi süreci devam eden Aral Şimşir, kendisi için hazırlanan özel program kapsamında bireysel çalışma gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da antrenmanını izledi.

ANTRENMAN SAHASINA LED EKRAN KURULDU

Millilerin Belçika maçı hazırlıklarında teknolojiden de yararlanıldı. Teknik heyetin analiz toplantılarında belirlediği taktik detayların ve duran top organizasyonlarına ilişkin talimatların futbolculara antrenman sırasında aktarılabilmesi için sahaya LED ekran yerleştirildi. Böylece toplantılarda ele alınan çalışmaların saha içerisinde anlık olarak futbolculara gösterilmesi amaçlandı.

A Milli Futbol Takımı, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla Belçika maçı hazırlıklarını tamamlayacak.