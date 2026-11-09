FIFA yılın en iyi 11'ini açıkladı: Kadroda dikkat çeken Messi ve Ronaldo detayı!
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Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlenen kadroda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Lamine Yamal gibi dünya yıldızları yer aldı.
Dünya genelindeki profesyonel futbolcuların oylarıyla oluşturulan FIFPRO 2026 Dünya 11'i açıklandı. Yılın en iyi futbolcularının seçildiği kadroda kaleyi David Raya korurken savunmada Achraf Hakimi, Pau Cubarsi ve Nuno Mendes yer aldı.
Orta sahada Rodri, Vitinha ve Jude Bellingham seçilirken hücum hattında Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Lamine Yamal kendilerine yer buldu.
İşte 2026 yılının en iyi 11'i...