FIFA yılın en iyi 11'ini açıkladı: Kadroda dikkat çeken Messi ve Ronaldo detayı!

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), 2026 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlenen kadroda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Lamine Yamal gibi dünya yıldızları yer aldı.