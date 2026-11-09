Hidayet Türkoğlu'ndan milli takım mesajı: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci turunda Karadağ, İsrail ve Polonya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde medya günü düzenledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirterek, "Kadromuz Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek güçte." dedi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci turunda oynanacak Karadağ, İsrail ve Polonya karşılaşmaları öncesinde medya günü düzenlendi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Frederic Dusart, Genel Menajer Arzu Özyiğit ve milli basketbolcular katıldı.
HİDAYET TÜRKOĞLU: HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK
Yönetim olarak hedeflerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek organizasyonlarda yer almak olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemlerde kadınlarımız bizi gururlandıracak başarılar elde ettiler ancak turnuvalarda istediğimiz başarıları alamadık. Bunu da kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde önemli üç maçlık bir süreç var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmek. Daha sonra da inanıyorum ki sporcularımızın gelişimiyle Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gideceğiz. Bu sene yeni bir ekiple kadroyu kurduk. Yeni başantrenörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Takıma ablalık yapacağını düşündüğümüz Arzu'yu da ekibimize dahil ettik. Ona da başarılar diliyoruz. Kadromuz Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek güçte. Yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz. Karadağ maçıyla da sahaya çıktıklarında bunu göstereceklerdir. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Oyuncularımız bu formanın anlamını ve değerini biliyorlar. İnşallah ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederler. Konu milli takım olunca halkımız da her zaman gerekeni yapmıştır. İnanıyorum ki burada da milli takımımızı yalnız bırakmayacaklar. Onların desteğiyle milli takımımız inşallah bizi gururlandıracak başarılar elde edecek."
"SPORCULARIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"
Yönetim olarak görevlerinin doğru ekibi oluşturmak olduğunu vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sporcular performans gösteriyor, bizim görevimiz onlara antrenör ve teknik ekip olarak destek olmak. Saha içinde ve dışında tecrübeli isimlerden faydalanacağımızı ümit ediyoruz. Yeni ekipler de getirsek sahada performans gösterecek olanlar sporcularımız. Eminim ki onlar da sorumluluklarının bilincindeler. Biz de her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin hedefi ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu anlamda da onlara sonuna kadar güveniyoruz."
"3 MAÇI DA EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart, göreve başlamaktan onur duyduğunu belirterek önceliklerinin takımın yeni oyun düzenine uyum sağlaması olduğunu söyledi.
Dusart, "Başantrenör olarak göreve başladığım için çok onur duydum. Maç bir sonraki adım olacak çünkü yeni alışkanlıklar edinmemiz gerekecek. Bu nedenle öncelikle kendimize odaklanıyoruz. 3 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Karadağ zor bir takım, ilginç bir maç olacak. Esas noktalara odaklanarak maçı alma hedefimizden şaşmayacağız. Ayrıntılarda boğulmaya vaktimiz yok ama takımımız hazır." dedi.
Fransız çalıştırıcı, kısa süre önce göreve gelmesine rağmen takımı yakından tanıdığını belirterek, "Belçika'da asistan koç olarak görev yapıyordum. Oradayken Türkiye ile de karşılaştığımız için takımı tanıyorum. İyi bir kimya tutturulduğunu söyleyebilirim. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen takım olarak olabildiğince hazırız." ifadelerini kullandı.
"OYUNCULARIN UYUM SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA EMİNİM"
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda da başantrenörlük yapan Dusart, milli takım görevine başlamadan önce bazı oyuncularla görüştüğünü anlattı.
Dusart, "Gelmeden önce Sevgi, Derin ve Gökçen ile irtibatım oldu. Onların Galatasaray'da geliştirdiği belli başlı alışkanlıklar var. Hepsi takımın hızlı adapte olmasına yardımcı olacaklardır. Benim oynatma stilime ve gidişata yönelik olarak değerli bir katkı sunacaklarına eminim." değerlendirmesinde bulundu.