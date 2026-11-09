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Hidayet Türkoğlu'ndan milli takım mesajı: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası

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Hidayet Türkoğlu'ndan milli takım mesajı: Hedefimiz Avrupa Şampiyonası

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci turunda Karadağ, İsrail ve Polonya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde medya günü düzenledi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu belirterek, "Kadromuz Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek güçte." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda, 2027 FIBA Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci turunda oynanacak Karadağ, İsrail ve Polonya karşılaşmaları öncesinde medya günü düzenlendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Frederic Dusart, Genel Menajer Arzu Özyiğit ve milli basketbolcular katıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (AA)Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (AA)

HİDAYET TÜRKOĞLU: HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK

Yönetim olarak hedeflerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek organizasyonlarda yer almak olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde kadınlarımız bizi gururlandıracak başarılar elde ettiler ancak turnuvalarda istediğimiz başarıları alamadık. Bunu da kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde önemli üç maçlık bir süreç var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmek. Daha sonra da inanıyorum ki sporcularımızın gelişimiyle Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gideceğiz. Bu sene yeni bir ekiple kadroyu kurduk. Yeni başantrenörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Takıma ablalık yapacağını düşündüğümüz Arzu'yu da ekibimize dahil ettik. Ona da başarılar diliyoruz. Kadromuz Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek güçte. Yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz. Karadağ maçıyla da sahaya çıktıklarında bunu göstereceklerdir. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Oyuncularımız bu formanın anlamını ve değerini biliyorlar. İnşallah ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederler. Konu milli takım olunca halkımız da her zaman gerekeni yapmıştır. İnanıyorum ki burada da milli takımımızı yalnız bırakmayacaklar. Onların desteğiyle milli takımımız inşallah bizi gururlandıracak başarılar elde edecek."

"SPORCULARIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Yönetim olarak görevlerinin doğru ekibi oluşturmak olduğunu vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcular performans gösteriyor, bizim görevimiz onlara antrenör ve teknik ekip olarak destek olmak. Saha içinde ve dışında tecrübeli isimlerden faydalanacağımızı ümit ediyoruz. Yeni ekipler de getirsek sahada performans gösterecek olanlar sporcularımız. Eminim ki onlar da sorumluluklarının bilincindeler. Biz de her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin hedefi ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu anlamda da onlara sonuna kadar güveniyoruz."

Türkiye Kadın A Milli Tkım Başantrenörü Frederic Dusart (AA)Türkiye Kadın A Milli Tkım Başantrenörü Frederic Dusart (AA)

"3 MAÇI DA EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Frederic Dusart, göreve başlamaktan onur duyduğunu belirterek önceliklerinin takımın yeni oyun düzenine uyum sağlaması olduğunu söyledi.

Dusart, "Başantrenör olarak göreve başladığım için çok onur duydum. Maç bir sonraki adım olacak çünkü yeni alışkanlıklar edinmemiz gerekecek. Bu nedenle öncelikle kendimize odaklanıyoruz. 3 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Karadağ zor bir takım, ilginç bir maç olacak. Esas noktalara odaklanarak maçı alma hedefimizden şaşmayacağız. Ayrıntılarda boğulmaya vaktimiz yok ama takımımız hazır." dedi.

Fransız çalıştırıcı, kısa süre önce göreve gelmesine rağmen takımı yakından tanıdığını belirterek, "Belçika'da asistan koç olarak görev yapıyordum. Oradayken Türkiye ile de karşılaştığımız için takımı tanıyorum. İyi bir kimya tutturulduğunu söyleyebilirim. Çok kısa bir zaman olmasına rağmen takım olarak olabildiğince hazırız." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN UYUM SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAĞINA EMİNİM"

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı'nda da başantrenörlük yapan Dusart, milli takım görevine başlamadan önce bazı oyuncularla görüştüğünü anlattı.

Dusart, "Gelmeden önce Sevgi, Derin ve Gökçen ile irtibatım oldu. Onların Galatasaray'da geliştirdiği belli başlı alışkanlıklar var. Hepsi takımın hızlı adapte olmasına yardımcı olacaklardır. Benim oynatma stilime ve gidişata yönelik olarak değerli bir katkı sunacaklarına eminim." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır (AA)A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır (AA)

"ÜÇ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Olcay Çakır, elemelerde oynayacakları üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Olcay Çakır, "Önümüzde üç önemli maç var. Üç maçtan da galibiyetle ayrılıp önümüze bakmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Yeni bir koçumuz ve yeni bir yöntemimiz var. Herkesin kulübünde bambaşka bir düzeni var, burada da yeni bir düzene adapte olmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu konuda yalnız değiliz. Hazırlıklarımız güzel ilerliyor. İki antrenman yaptık. En iyi şekilde hazır olmak istiyoruz." dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı antrenmanı (AA)A Milli Kadın Basketbol Takımı antrenmanı (AA)

MİLLİLER KARADAĞ MAÇINA HAZIRLANIYOR

Elemelerin ikinci turundaki ilk maçında 11 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, medya gününün ardından ilk 15 dakikası basına açık antrenman gerçekleştirdi.

Başantrenör Frederic Dusart, idman öncesinde oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Milli basketbolcular, basına açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından şut ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

A MİLLİ KADIN BASKETBOL TAKIMI'NIN MAÇ PROGRAMI

2027 FIBA Avrupa Şampiyonası elemeleri ikinci turunda Türkiye'nin oynayacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

11 Kasım Çarşamba

19.00 – Türkiye-Karadağ (Basketbol Gelişim Merkezi)

14 Kasım Cumartesi

20.40 – İsrail-Türkiye (Rimi Olympic Centre)

17 Kasım Salı

19.00 – Polonya-Türkiye (Gorzow Arena)

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