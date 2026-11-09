Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu (AA)

HİDAYET TÜRKOĞLU: HEDEFİMİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAK

Yönetim olarak hedeflerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek organizasyonlarda yer almak olduğunu belirten Hidayet Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemlerde kadınlarımız bizi gururlandıracak başarılar elde ettiler ancak turnuvalarda istediğimiz başarıları alamadık. Bunu da kendimizi geliştirmemiz gereken noktalar olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önümüzde önemli üç maçlık bir süreç var. Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek noktaya gelmek. Daha sonra da inanıyorum ki sporcularımızın gelişimiyle Avrupa Şampiyonası'na hazır bir şekilde gideceğiz. Bu sene yeni bir ekiple kadroyu kurduk. Yeni başantrenörümüze ve ekibine başarılar diliyorum. Takıma ablalık yapacağını düşündüğümüz Arzu'yu da ekibimize dahil ettik. Ona da başarılar diliyoruz. Kadromuz Avrupa Şampiyonası'na gidebilecek güçte. Yönetim olarak kadınlarımıza her anlamda güveniyoruz. Karadağ maçıyla da sahaya çıktıklarında bunu göstereceklerdir. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Oyuncularımız bu formanın anlamını ve değerini biliyorlar. İnşallah ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederler. Konu milli takım olunca halkımız da her zaman gerekeni yapmıştır. İnanıyorum ki burada da milli takımımızı yalnız bırakmayacaklar. Onların desteğiyle milli takımımız inşallah bizi gururlandıracak başarılar elde edecek."

"SPORCULARIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Yönetim olarak görevlerinin doğru ekibi oluşturmak olduğunu vurgulayan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sporcular performans gösteriyor, bizim görevimiz onlara antrenör ve teknik ekip olarak destek olmak. Saha içinde ve dışında tecrübeli isimlerden faydalanacağımızı ümit ediyoruz. Yeni ekipler de getirsek sahada performans gösterecek olanlar sporcularımız. Eminim ki onlar da sorumluluklarının bilincindeler. Biz de her koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hepimizin hedefi ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil edebilmek. Bu anlamda da onlara sonuna kadar güveniyoruz."