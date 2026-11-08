MotoGP Katar Grand Prix'sinde kazanan Marco Bezzecchi! Sezonun 6. zaferini elde etti
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Katar Grand Prix'sinde Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi zafere ulaştı. Lusail Pisti'nde düzenlenen 22 turluk yarışı 41 dakika 29.173 saniyede tamamlayan Bezzecchi, sezonun 6. galibiyetini elde etti. Marc Marquez ikinci, Raul Fernandez ise üçüncü sırada yer aldı.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. yarışı Katar Grand Prix'sini, Aprilia takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi kazandı.
Sezonun 20. etabı, Katar'ın Lusail kentinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Lusail Pisti'nde 22 tur üzerinden gerçekleştirildi.
MARCO BEZZECCHI'DEN SEZONUN 6. ZAFERİ
Aprilia pilotu Marco Bezzecchi, yarışı 41 dakika 29.173 saniyede tamamlayarak rakiplerini geride bıraktı. İtalyan pilot, bu sonuçla sezonun 6. galibiyetine ulaştı.
Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 3.083 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı. SuperFile Trackhouse ekibinin İspanyol pilotu Raul Fernandez ise 3.614 saniye farkla üçüncü oldu.
MOTOGP'DE SIRADAKİ DURAK PORTEKİZ
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. etabı olan Portekiz Grand Prix'si, 22 Kasım'da düzenlenecek.
MOTOGP PİLOTLAR KLASMANINDA SON DURUM
Katar Grand Prix'sinin ardından pilotlar klasmanında ilk 5 sıra şöyle oluştu:
1. Marc Marquez (İspanya): 431
2. Jorge Martin (İspanya): 371
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 357
4. Pedro Acosta (İspanya): 309
5. Ai Ogura (Japonya): 294