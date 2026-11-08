"Beşiktaş aslında yarışın içinde ancak önündeki takımlar da kazandı. Sonuçta kazanmak önemliydi. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı, kulübede oyuna girerek fark yaratabilecek oyuncuların bulunmaması. İlk yarıda takımın oyunu çok iyiydi ancak yapılan değişikliklerin ardından performans yeniden düştü. İlk yarıda çok daha istekli bir takım vardı fakat oyuncu değişiklikleriyle birlikte her şey değişti."

"TROSSARD BUGÜN RESMEN ŞOV YAPTI"

Trossard'ın karşılaşmada sergilediği performansı öven Çetin, yıldız futbolcunun Vlahovic'in oyununa da önemli katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Trossard bugün resmen şov yaptı. Vlahovic'e de adeta kalp masajı yaptı. Bazı oyuncular, kendi performanslarını yükseltirken takım arkadaşlarının da seviyesini yukarı çeker. Trossard da bunlardan biri. Yaratıcı özellikleriyle sahada alan da açıyor. Bugün Vlahovic'e adeta 'Al da at.' dedi. Zaten Beşiktaş'ta yalnızca tek kanat çalışıyor, o da Trossard'ın oynadığı kanat. Diğer kanatta kim oynarsa oynasın sıkıntı yaşanıyor."

"BEŞİKTAŞ'IN ASIL SORUNU SAVUNMADA"

Beşiktaş'ın hücumdaki istekli görüntüsüne rağmen savunmada ciddi sorunlar yaşadığını vurgulayan Recep Çetin, özellikle bire bir pozisyonlarda stoperlerin yaptığı hataların maçların sonucuna doğrudan etki ettiğini ifade etti.

Çetin, siyah-beyazlı ekibin son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Beşiktaş çok arzulu ve istekli bir takım ancak asıl sorun savunmada. Stoperler bire bir kaldığında maçın sonucunu doğrudan etkileyen hatalar ortaya çıkıyor. Beşiktaş, savunma zaafları yüzünden Kasımpaşa maçında puan kaybetti. Oyuncu değişiklikleri ve geçiş savunmasında yapılan hatalar nedeniyle de son maçlarda puan kayıpları yaşadı. Bence taraftar sayısındaki azalmanın nedeni de bu."