Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! Mercedes pilotları peşinde

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. etabı Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu McLaren pilotu Lando Norris kazandı. Yağmur altında yapılan sıralama turlarında George Russell ikinci, Kimi Antonelli üçüncü oldu. Max Verstappen ve Lewis Hamilton ise yeni güç ünitesi bileşenleri nedeniyle yarışa arka sıralardan başlayacak.