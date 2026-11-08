Brezilya'da pole pozisyonu Norris'in! Mercedes pilotları peşinde
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. etabı Brezilya Grand Prix'sinde pole pozisyonunu McLaren pilotu Lando Norris kazandı. Yağmur altında yapılan sıralama turlarında George Russell ikinci, Kimi Antonelli üçüncü oldu. Max Verstappen ve Lewis Hamilton ise yeni güç ünitesi bileşenleri nedeniyle yarışa arka sıralardan başlayacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. M
Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki 4 bin 309 metre uzunluğundaki Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama seansı, sağanak yağış nedeniyle gecikmeli başladı.
NORRIS YAĞMUR ALTINDA POLE POZİSYONUNU KAZANDI
Zorlu hava koşullarında gerçekleştirilen sıralama turlarında Lando Norris, 1 dakika 27.470 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.
McLaren pilotu, elde ettiği sonuçla Brezilya Grand Prix'sine ilk sıradan başlama hakkını elde etti.
MERCEDES PİLOTLARI İLK ÜÇTE
Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell, Norris'in 0.204 saniye gerisinde kalarak sıralama turlarını ikinci sırada tamamladı.
Takım arkadaşı Kimi Antonelli ise liderin 0.625 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
VERSTAPPEN VE HAMILTON ARKA SIRALARDAN BAŞLAYACAK
Formula 1'in yıldız isimleri Max Verstappen ve Lewis Hamilton, yeni güç ünitesi bileşenleri kullanmaları nedeniyle Brezilya Grand Prix'sine en arka sıralardan başlayacak.
İki pilot, yarışta üst sıralara yükselebilmek için gerilerden mücadele edecek.
BREZİLYA GRAND PRIX'Sİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 20. etabı Brezilya Grand Prix'si, 8 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 20.00'de gerçekleştirilecek.