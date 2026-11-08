Anadolu Efes sahasında TOFAŞ'a 93-87 yenildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı TOFAŞ'a 93-87 mağlup oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 46-38 geride kapatan İstanbul temsilcisi, üçüncü periyotta öne geçmesine rağmen parkeden yenilgiyle ayrıldı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği TOFAŞ'a 93-87 mağlup oldu.
MAÇTAN NOTLAR
İstanbul temsilcisi, ilk periyodu 21-21 eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasına 46-38 geride girdi.
İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü periyodu 69-67 önde tamamladı. Ancak son çeyrekte üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 93-87 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes'te Russell 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Yusta ve David Mutaf 13'er, Fernando 12 ve Loyd 10 sayı kaydetti.
TOFAŞ'ta ise Jones 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Reynolds ve Thurman 16'şar, Carter ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
MAÇIN DETAYLARI
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Anadolu Efes: Yusta 13, Saric 8, Russell 14, David Mutaf 13, Ercan Osmani 4, Karutasu 2, Loyd 10, Malcolm 7, Fernando 12, Payne 2, Erkan Yılmaz 2
TOFAŞ: Carter 14, Sadık Kabaca 6, Jones 20, Reynolds 16, Brown 6, Nutall 4, Thurman 16, Rubstavicius 9, Efe Postel 2, Emirhan Serbest, Leon Apaydın
1. Periyot: 21-21
Devre: 38-46
3. Periyot: 69-67
Beş faulle çıkan: 38.16 Efe Postel (TOFAŞ)