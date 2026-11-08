Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği TOFAŞ'a 93-87 mağlup oldu.

Anadolu Efes-TOFAŞ maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

İstanbul temsilcisi, ilk periyodu 21-21 eşitlikle tamamlanan mücadelenin devre arasına 46-38 geride girdi.

İkinci yarıda toparlanan Anadolu Efes, üçüncü periyodu 69-67 önde tamamladı. Ancak son çeyrekte üstünlüğünü koruyamayan ev sahibi ekip, karşılaşmadan 93-87 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes'te Russell 14 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Yusta ve David Mutaf 13'er, Fernando 12 ve Loyd 10 sayı kaydetti.

TOFAŞ'ta ise Jones 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Reynolds ve Thurman 16'şar, Carter ise 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.