Bu galibiyetle puanını 7'ye yükselten Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 17. sırada yer aldı. TÜMOSAN Konyaspor ise 8 puanla 15. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Sahasında rakibini konuk eden kırmızı-beyazlılar, Sekongo'nun ilk yarıda attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Samsunspor-Konyaspor maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın 15. dakikasında Sousa'nın pasıyla buluşan Coulibaly, ceza sahası çaprazından kaleyi yokladı. Kaleci Bahadır, şutu kurtararak gole izin vermedi.

26. dakikada Dompe'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Colley, topun gelişine vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

31. dakikada Sousa'nın kullandığı serbest vuruşun ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Sekongo'nun şutunu Bahadır iki hamlede kurtardı.

39. dakikada Coulibaly'nin ceza sahası dışına yerden gönderdiği pasla buluşan Sekongo, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

64. dakikada Dompe'nin ceza sahasına yaptığı ortada Enis Destan, topa iyi yükselerek kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

68. dakikada Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta Rayyan Baniya'nın indirdiği topa Andzouana gelişine vurdu. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Samsunspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.