Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Kocaelispor, hanesine 3 puan daha yazdırdı. Eyüpspor ise 3 puanda kalarak Trendyol Süper Lig'de son sıradaki yerini korudu.

Eyüpspor-Kocaelispor maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmaya etkili başlayan Kocaelispor, 5. dakikada öne geçti. Ön alanda yapılan baskının ardından sol kanatta topla buluşan Berkan Kutlu'nun ortasında Aye, topu Sissoho'ya çevirdi. Sissoho'nun şutunu kaleci Moldovan güçlükle çelerken, dönen topu Daniel Agyei ağlara gönderdi: 0-1.

28. dakikada Kocaelispor ikinci golünü buldu. Tayfur'un pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Rivas, topu yerden ceza yayına doğru gönderdi. Berkan Kutlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol fırsatları yakalasa da bu pozisyonları değerlendiremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.