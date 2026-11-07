Kocaelispor deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti! Berkan Kutlu ve Agyei'den goller
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Daniel Agyei ve Berkan Kutlu kaydetti. Bu sonuçla Kocaelispor puanını 19'a yükseltirken, Eyüpspor 3 puanla ligin son sırasında kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Melek Dakan yönetti. Dakan'ın yardımcılıklarını Selahattin Altay ve Samet Çiçek üstlendi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor, Daniel Agyei ve Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-0 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 19'a çıkaran Kocaelispor, hanesine 3 puan daha yazdırdı. Eyüpspor ise 3 puanda kalarak Trendyol Süper Lig'de son sıradaki yerini korudu.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmaya etkili başlayan Kocaelispor, 5. dakikada öne geçti. Ön alanda yapılan baskının ardından sol kanatta topla buluşan Berkan Kutlu'nun ortasında Aye, topu Sissoho'ya çevirdi. Sissoho'nun şutunu kaleci Moldovan güçlükle çelerken, dönen topu Daniel Agyei ağlara gönderdi: 0-1.
28. dakikada Kocaelispor ikinci golünü buldu. Tayfur'un pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Rivas, topu yerden ceza yayına doğru gönderdi. Berkan Kutlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da gol fırsatları yakalasa da bu pozisyonları değerlendiremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kocaelispor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.