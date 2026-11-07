Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amedspor arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma, Libero'nun canlı yayınında ele alınıyor.

Spor yorumcuları Serkan Korkmaz, Onur Özkan ve Zeki Uzundurukan, Galatasaray-Amedspor mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor.

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"AMEDSPOR'UN HOCASI HASİ'Yİ TEBRİK ETMEK LAZIM"

Karşılaşmanın büyük bir heyecana sahne olacağının önceden belli olduğunu belirten Zeki Uzundurukan, "Belliydi zaten çılgınca bir maç olacağı. Bir defa Amedspor'un hocası Hasi'yi tebrik etmek lazım. Evet, savunmada zaafları var ama hücumda gerçekten müthiş bir takım. Aslında yaptığı hamleyle de maça ortak oldu. İlk yarıda Diagne, takımı resmen 10 kişi oynattı. Sonrasında Orban'ı en uca koyunca maça ortak oldular." ifadelerini kullandı.

"SAHA PATATES TARLASINA DÖNDÜ"

Galatasaray'da yaşanan sakatlıklara ve saha zeminine dikkat çeken Uzundurukan, "Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Leao çıkınca Galatasaray'ın dengesi değişti. Bence Torreira da Leao gibi zeminden dolayı sakatlandı. Artık maçta saha patates tarlasına döndü. Bence Başkan Dursun Özbek'in bu zemin işini yapan firmadan tazminat talep etmesi gerekir. Böyle bir saha olamaz, gerçekten olamaz. 800 bin euro verdiler ve oyuncular sakatlanıyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.