Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, üst üste iki karşılaşmaya çıkmaması nedeniyle 1. Amatör Lig'e düşürüldü. Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor maçında sahaya çıkmayan yeşil-siyahlı ekibin, Serinhisarspor karşılaşmasına da katılmayacağını bildirmesinin ardından küme düşmesi kesinleşti.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Denizlispor, bir kez daha küme düşme üzüntüsü yaşadı. Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden yeşil-siyahlı ekip, üst üste iki müsabakaya çıkmaması nedeniyle 1. Amatör Lig'e düşürüldü.

ÜST ÜSTE İKİ MAÇA ÇIKMADI

Geçtiğimiz hafta Sarayköyspor ile oynanması planlanan karşılaşmada sahaya çıkmayan Denizlispor, bu hafta programda yer alan Serinhisarspor maçına da katılmayacağını bildirdi.

Futbol müsabaka talimatları kapsamında üst üste iki karşılaşmaya çıkmama kuralı doğrultusunda Denizlispor'un gelecek sezon 1. Amatör Lig'de mücadele etmesi kesinleşti.

SÜPER LİG'DEN 1. AMATÖR LİG'E

Bir dönem Süper Lig'de önemli karşılaşmalara çıkan ve Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden Denizlispor, son yıllarda alt liglere gerilemişti.

Atatürk Stadı'nda taraftarlarına unutulmaz anlar yaşatan yeşil-siyahlı kulübün 1. Amatör Lig'e düşürülmesi, taraftarları arasında büyük üzüntüye neden oldu.