Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Arca Çorum FK'de Teknik Direktör Burak Yılmaz, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin büyüklüğüne vurgu yapan Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle ilgili değerlendirmesiyle de dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Arca Çorum FK'de Teknik Direktör Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibin büyüklüğüne vurgu yapan Yılmaz, maçtan puan almak istediklerini belirterek Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesini de değerlendirdi.

Burak Yılmaz (A Haber Foto Arşiv) "HİÇBİR ŞEY KAYBETTİRMEZ" Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ettiğini hatırlatan Burak Yılmaz, sarı-lacivertli kulübün büyüklüğünün alınan sonuçlardan etkilenmeyeceğini belirtti. Yılmaz, "Fenerbahçe'nin galip gelmesi veya gelmemesi, uzun süredir mağlup olması ya da kötü durumda olması, büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Keza uzun senedir şampiyon olamamış olması da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir her zaman. O yüzden dün akşamki galibiyeti ya da mağlubiyetlere bakmıyoruz. Türkiye'nin önemli kulüplerinden, büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye karşı hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı. "PUAN ALMAK İSTİYORUZ" Fenerbahçe karşılaşmasına takım olarak odaklandıklarını belirten Yılmaz, şehirdeki maç heyecanına ve takımın hazırlıklarına değindi. Yılmaz, "Biletlerimizin tükendiğini görüyoruz. Şehrimizin maça konsantre olduğunu görüyoruz. Allah'a şükür, bizler de iyi durumdayız. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oyun planımızı, stratejimizi sahada hep beraber uygulayabilmek. Tabii ki de saygımız sonsuz Fenerbahçe'ye ama biz de kendi oyunumuzu, kendi stratejimizi, kendi planımızı uygulayacağız. Çekinceyle değil, inşallah güzel futbol izletip sonunda puan almak istiyoruz." dedi.

Burak Yılmaz (A Haber Foto Arşiv) "BELKİ BİZİM İÇİN BU BİR EŞİK MAÇIDIR" Fenerbahçe karşısında galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Burak Yılmaz, karşılaşmanın takımın öz güveni açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Yılmaz, "Kazanmak için elimizden gelen her şeyi, belki fazlasını yapacağız. Sonra milli takım arasına gireceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmış olduğumuz galibiyetle Erzurumspor'a karşı aldığımız galibiyetin arasında puan olarak bir fark yok ama öz güven açısından bize çok şeyler katacaktır. Şehrimize büyük şeyler katacaktır. Belki bizim için bu bir eşik maçıdır. Belki yukarıya doğru ivmelenme yaşayacağız. Yoksa puan olarak alınmış her puan, herkesten alınmış her puanla eşit." ifadelerini kullandı. BURAK YILMAZ'DAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle ilgili de konuşan Burak Yılmaz, kendileri açısından önemli olanın rakip takımın başındaki isim değil, Fenerbahçe'ye karşı oynayacakları karşılaşma olduğunu belirtti. Yılmaz, "Emre Belözoğlu'nun gelişi ya da İsmail Kartal'ın olmayışı benim için önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmamızdır. Emre Belözoğlu yeni gelmiş olabilir. Başarılar diliyorum kendisine ama benim için pek fazla bir önemi yok." değerlendirmesinde bulundu.