Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı: İşte atamalar
Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.
Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Halil Umut Meler, Çorum FK-Fenerbahçe maçını ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU
TFF'nin açıkladığı programa göre Galatasaray, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.
Fenerbahçe ise 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Aynı gün oynanacak Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını Oğuzhan Çakır, Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLERİ
Yarın
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor-Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan