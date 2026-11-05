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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı: İşte atamalar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı: İşte atamalar

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor. Yarın, 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Halil Umut Meler, Çorum FK-Fenerbahçe maçını ise Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

TFF'nin açıkladığı programa göre Galatasaray, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

Fenerbahçe ise 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Aynı gün oynanacak Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçını Oğuzhan Çakır, Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı: İşte atamalar - 1

SÜPER LİG'DE 11. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLERİ

Yarın

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

7 Kasım Cumartesi

13.30 Eyüpspor-Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor-Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe-İstanbul Başakşehir: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

8 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Çorum FK-Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

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