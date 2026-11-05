A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın için Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde doğum günü kutlaması düzenlendi.

(Foto: İHA)

HACIOSMANOĞLU'NDAN YENİ YAŞ MESAJI

TFF'den yapılan açıklamaya göre Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutlayarak kendisine yeni yaşında sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.

Kutlamaya TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı.