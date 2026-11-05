Sergen Yalçın 54 yaşında: Riva'daki kutlamaya TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da katıldı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 54. yaş günü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Riva'da kutlandı. Yalçın, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın için Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde doğum günü kutlaması düzenlendi.
TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı kutlamada Yalçın'ın 54. yaş günü pasta kesilerek kutlandı.
HACIOSMANOĞLU'NDAN YENİ YAŞ MESAJI
TFF'den yapılan açıklamaya göre Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutlayarak kendisine yeni yaşında sağlık ve mutluluk dileklerini iletti.
Kutlamaya TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı.