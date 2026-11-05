Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine Türk damgası! Galatasaray ve Fenerbahçe'den 2 isim

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi 11'i belli oldu. Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 yendiği mücadelede ağları havalandıran Archie Brown, haftanın 11'inde yer aldı. İşte Devler Ligi'nde haftanın takımına seçilen futbolcular...