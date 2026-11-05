Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine Türk damgası! Galatasaray ve Fenerbahçe'den 2 isim
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi 11'i belli oldu. Galatasaray'ın Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 yendiği mücadelede ağları havalandıran Archie Brown, haftanın 11'inde yer aldı. İşte Devler Ligi'nde haftanın takımına seçilen futbolcular...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i paylaşıldı. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden futbolcuların yer aldığı kadroda, Galatasaray ve Fenerbahçe'den de birer isim kendisine yer buldu.
Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov ile Fenerbahçe'nin İngiliz sol beki Archie Brown, gösterdikleri performanslarla haftanın takımına seçildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN EN İYİ 11'İ
Devler Ligi'nde haftanın 11'i şu isimlerden oluştu:
Kaleci: Yann Sommer (Inter)
Savunma: Archie Brown (Fenerbahçe), Gabriel (Arsenal), Yann Bisseck (Inter), Kasper Jørgensen (LASK)
Orta saha: Gabri Veiga (Porto), Fabián Ruiz (PSG), Enzo Fernández (Manchester City), Aleksey Batrakov (Galatasaray)
Forvet: Tasos Douvikas (Como), Erik Botheim