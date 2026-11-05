Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Kartal'a sürpriz teklif! Görüşmeler başladı
Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör İsmail Kartal'a İran'dan teklif geldi. İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC'nin deneyimli çalıştırıcıyla görüşmelere başladığı öğrenildi. Daha önce Persepolis'i çalıştıran Kartal'ın teklife olumlu yaklaştığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe'deki dördüncü dönemini 27 Ekim 2026'da noktalayan İsmail Kartal'ın kariyerine yeniden İran'da devam etme ihtimali gündeme geldi. İran Süper Ligi temsilcisi Tractor FC'nin 65 yaşındaki teknik direktörü takımın başına getirmek için harekete geçtiği ve resmi teklifini ilettiği ifade edildi.
TRACTOR FC'DEN İSMAİL KARTAL HAMLESİ
Fenerbahçe'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde yaşanan yenilginin ardından eleştirilerin odağına yerleşmişti. Deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli kulüpteki görevi, yönetimle yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmayla sona ermişti. Takvim.com.tr'nin haberine göre Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Tractor FC, rotasını Türk teknik adama çevirdi. İran ekibinin, Kartal'ın tecrübesinden yararlanarak şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.
İSMAİL KARTAL İRAN'A DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
Daha önce İran'ın köklü takımlarından Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal'ın ülke futboluna ve ligdeki rekabet ortamına hakim olması, Tractor FC'nin tercihinde etkili oldu. İran temsilcisinden gelen teklifi değerlendiren Kartal'ın yeniden bu ülkede görev yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Taraflar arasında devam eden görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sözleşme detaylarının ele alındığı kaydedildi.
ANLAŞMA SAĞLANIRSA İRAN'A GİDECEK
İsmail Kartal ile Tractor FC yönetiminin sözleşme şartlarında uzlaşması durumunda deneyimli teknik direktörün resmi imzaları atmak için İran'a gitmesi bekleniyor. Öte yandan taraflardan henüz anlaşmanın tamamlandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.