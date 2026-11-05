İSMAİL KARTAL İRAN'A DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Daha önce İran'ın köklü takımlarından Persepolis'te görev yapan İsmail Kartal'ın ülke futboluna ve ligdeki rekabet ortamına hakim olması, Tractor FC'nin tercihinde etkili oldu. İran temsilcisinden gelen teklifi değerlendiren Kartal'ın yeniden bu ülkede görev yapmaya sıcak baktığı öne sürüldü. Taraflar arasında devam eden görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sözleşme detaylarının ele alındığı kaydedildi.