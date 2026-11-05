CANLI Trabzonspor-Freiburg maç sonu değerlendirmesi Libero'da
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Freiburg arasında Papara Park'ta oynanan karşılaşma, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero'da masaya yatırılıyor. Haşmet Babaoğlu, Zeki Uzundurukan ve Serkan Korkmaz, mücadelede yaşanan gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor yayıncılığındaki yeni markası Libero, futbol gündemini deneyimli isimlerin yorumlarıyla izleyicilere aktarmaya devam ediyor.
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor ile Freiburg arasında Papara Park'ta oynanan karşılaşma, Libero'nun maç sonu canlı yayınında ele alınıyor.
Spor yorumcuları Haşmet Babaoğlu, Zeki Uzundurukan ve Serkan Korkmaz, Trabzonspor-Freiburg mücadelesini canlı yayında değerlendiriyor.
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