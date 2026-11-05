Anadolu Efes, Paris Basketbol'a 95-90 mağlup oldu
EuroLeague'in 10. haftasında Anadolu Efes, sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 95-90 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekipte Payne'nin 33 sayı ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşayan Anadolu Efes, son iki iç saha maçında yakaladığı galibiyet serisini sürdüremedi.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 95-90 mağlup oldu.
Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10. maçına çıkan Anadolu Efes, 6. yenilgisini yaşadı.
Sahasında oynadığı son iki karşılaşmada Beşiktaş ve Panathinaikos'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, galibiyet serisini sürdüremedi.
Son üç maçını deplasmanda oynayan ve bu karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılan Paris Basketbol ise toplamda 4. galibiyetine ulaştı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Saric, Fernando, Payne ve Malcolm ile skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 18-12. Müsabakanın 8. dakikasında farkı 8 sayıya (22-14) çıkaran lacivert-beyazlılar, son 1 dakikada rakibinin farkı azaltmasına rağmen ilk periyodu 26-23 önde tamamladı.
İkinci periyoda istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, ilk 5 dakika 23 saniyede yalnızca 1 sayı üretebildi. Bu bölümde bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Paris Basketbol, 15. dakikayı 35-27 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, Payne'nin 16. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle oyuna tutunurken 19. dakikada farkı 1 sayıya (36-37) kadar indirdi. Kalan bölümde öne geçmeyi başaramayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 geride gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda dengeyi sağlayan Anadolu Efes, uzun süre geriden takip ettiği rakibi karşısında 27. dakikanın başında Fernando'nun basketiyle 59-57 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan bölümde üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Lacivert-beyazlılar, son dakikada Saric ve Malcolm'un üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle üçüncü periyodu 70-66 üstün tamamladı.
Son çeyrekte mücadeleden kopmayan Paris Basketbol, 34. dakikada 78-76 öne geçti. Kritik anlarda yaptığı basit hatalar nedeniyle skor üstünlüğünü yeniden ele geçiremeyen Anadolu Efes, 38. dakikanın ilk saniyelerinde 6 sayı (83-89) geriye düştü. Kalan bölümde hata yapmayan Fransız temsilcisi, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te Payne'nin 33 sayı ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Lacivert-beyazlı ekipte Malcolm 20 sayı ve 6 ribaunt, Fernando 14 sayı ve 10 ribaunt, Saric ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti. İlk 5 oyuncusundan 80 sayılık katkı alan Anadolu Efes'te kenardan oyuna dahil olan 6 oyuncu ise yalnızca 10 sayı üretebildi.
Konuk ekipte 28 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistlik performans sergileyen Hifi, galibiyette önemli rol oynadı. Fransız temsilcisinde kenardan gelen Rhoden 14, Etienne ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. İlk 5'te maça başlayan Warren da 13 sayı ve 5 ribauntla takımının etkili isimleri arasında yer aldı.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya)
Anadolu Efes: Loyd 3, Saric 10, Malcolm 20, Fernando 14, Payne 33, Strazel 4, Yusta 2, Jones 2, Ercan Osmani 2, Papagiannis, Erkan Yılmaz
Paris Basketbol: Warren 13, Hifi 28, Herrera 5, Faye 7, Morgan 3, Cavaliere 2, Rhoden 14, Etienne 12, Ayayi 2, Dokossi, Johnson 1, Pereira 8
1. Periyot: 26-23
Devre: 36-42
3. Periyot: 70-66