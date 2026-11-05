Son üç maçını deplasmanda oynayan ve bu karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrılan Paris Basketbol ise toplamda 4. galibiyetine ulaştı.

Sahasında oynadığı son iki karşılaşmada Beşiktaş ve Panathinaikos'u mağlup eden lacivert-beyazlılar, galibiyet serisini sürdüremedi.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 10. maçına çıkan Anadolu Efes, 6. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes-Paris Basketbol (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Saric, Fernando, Payne ve Malcolm ile skor üreten Anadolu Efes, 6. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 18-12. Müsabakanın 8. dakikasında farkı 8 sayıya (22-14) çıkaran lacivert-beyazlılar, son 1 dakikada rakibinin farkı azaltmasına rağmen ilk periyodu 26-23 önde tamamladı.

İkinci periyoda istediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, ilk 5 dakika 23 saniyede yalnızca 1 sayı üretebildi. Bu bölümde bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçiren Paris Basketbol, 15. dakikayı 35-27 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, Payne'nin 16. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle oyuna tutunurken 19. dakikada farkı 1 sayıya (36-37) kadar indirdi. Kalan bölümde öne geçmeyi başaramayan Anadolu Efes, soyunma odasına 42-36 geride gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunda dengeyi sağlayan Anadolu Efes, uzun süre geriden takip ettiği rakibi karşısında 27. dakikanın başında Fernando'nun basketiyle 59-57 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan bölümde üstünlük birkaç kez el değiştirdi. Lacivert-beyazlılar, son dakikada Saric ve Malcolm'un üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle üçüncü periyodu 70-66 üstün tamamladı.

Son çeyrekte mücadeleden kopmayan Paris Basketbol, 34. dakikada 78-76 öne geçti. Kritik anlarda yaptığı basit hatalar nedeniyle skor üstünlüğünü yeniden ele geçiremeyen Anadolu Efes, 38. dakikanın ilk saniyelerinde 6 sayı (83-89) geriye düştü. Kalan bölümde hata yapmayan Fransız temsilcisi, karşılaşmadan 95-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Payne'nin 33 sayı ve 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Lacivert-beyazlı ekipte Malcolm 20 sayı ve 6 ribaunt, Fernando 14 sayı ve 10 ribaunt, Saric ise 10 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistle mücadele etti. İlk 5 oyuncusundan 80 sayılık katkı alan Anadolu Efes'te kenardan oyuna dahil olan 6 oyuncu ise yalnızca 10 sayı üretebildi.

Konuk ekipte 28 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistlik performans sergileyen Hifi, galibiyette önemli rol oynadı. Fransız temsilcisinde kenardan gelen Rhoden 14, Etienne ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı. İlk 5'te maça başlayan Warren da 13 sayı ve 5 ribauntla takımının etkili isimleri arasında yer aldı.